Secondo l’ultimo rapporto della società di ricerche di mercato Counterpoint Research, Apple e Samsung hanno dominato la classifica dei 10 smartphone più venduti nel primo trimestre del 2024, lasciando a bocca asciutta la concorrenza.

Si tratta del primo trimestre in cui i primi 10 smartphone sono tutti 5G, inoltre la presenza di 7 dispositivi premium su 10 riconferma la tendenza dei consumatori a spendere sempre di più per il loro smartphone.

iPhone 15 Pro Max è lo smartphone più venduto del primo trimestre 2024

In testa alla classifica si è piazzato l’iPhone 15 Pro Max che ha raggiunto per la prima volta la prima posizione nel trimestre non stagionale di Apple.

Tutte e quattro le varianti di iPhone 15 e iPhone 14 sono presenti nella top 10 dei bestseller, inoltre la gamma iPhone 15 si è presa il podio.

Gli iPhone della gamma Pro sono cresciuti del 24% rispetto al 2020, testimoniando come la strategia di Apple di riservare miglioramenti significativi ai modelli Pro rispetto a quelli base si stia rivelando vincente.

La serie Samsung Galaxy S24 si è assicurata due posti nella top 10 per il primo trimestre del 2024, con la sua variante Ultra al quinto posto e la variante base al nono.

Le ottime vendite della serie S24 possono essere attribuite agli importanti aggiornamenti introdotti, a partire dalle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa.

I consumatori preferiscono optare per uno smartphone di fascia alta per tenerlo più lungo e per il futuro la società di ricerche di mercato prevede che i primi 10 smartphone più venduti acquisiranno una quota maggiore delle vendite totali, poiché i produttori si stanno concentrando su meno prodotti con funzionalità premium.