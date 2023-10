Oltre ai problemi di surriscaldamento dei modelli Pro e Pro Max confermati ufficialmente da Apple negli scorsi giorni, i nuovi iPhone 15 sembrano lamentare altri difetti abbastanza significativi. Secondo quanto emerso da Reddit e da altre sedi, varie persone hanno segnalato problemi agli altoparlanti di diversi modelli di iPhone 15 con volume elevato, sia in chiamata che durante la riproduzione di contenuti multimediali. L’audio risulterebbe distorto e gracchiante, soprattutto quello proveniente dalla capsula auricolare.

Da circa una settimana si aggiungono nuove segnalazioni a una discussione su Reddit in cui vari utenti lamentano problemi fra loro simili agli altoparlanti di tutti i modelli di iPhone 15.

My iPhone 15 Pro Max arrived launch day, and from out of the box, full volume speaker calls rattle the speaker and sound like liquid inside, and same for music above like 80%, below 80% you can notice the rattle with the phone up to your ear.

I’ve tested all iPhone 15 Pro models, and they all seem to have an issue. I’m hoping it’s a software problem rather than a design flaw.

Same issue here, I was tasting all the iPhone at the Apple Store, even at Costco and seem to have the same problem.