Con l’aggiornamento a iOS 17, Apple ha introdotto tantissime nuove funzionalità su tutti gli iPhone supportati e, di rimando, anche su Apple CarPlay, il software di mirroring della mela morsicata che consente agli utenti di collegare un iPhone al sistema di infotainment delle auto.

Sebbene non si tratti ancora della nuova generazione di CarPlay annunciata da Apple durante la WorldWide Developers Conference del 2022, le aggiunte alla piattaforma sono comunque interessanti e meritano di essere analizzate.

Cosa cambia in Apple CarPlay con iOS 17

Lo scorso 18 settembre, Apple ha rilasciato per la prima volta in forma stabile i sistemi operativi di nuova generazione (eccezion fatta per macOS 14 Sonoma che è arrivato solo pochi giorni fa); iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17, portano su tutti i dispositivi compatibili tante nuove funzionalità.

Dalla più recente versione di iOS, oltre agli iPhone supportati (dai modelli 2018 in avanti), anche Apple CarPlay guadagna nuove funzionalità, in attesa che arrivi la “nuova esperienza della piattaforma”, attesa entro la fine dell’anno.

SharePlay su Apple Music

Apple Music su Apple CarPlay si arricchisce della funzionalità SharePlay, pensata per consentire a tutte le persone in auto di aggiungere le proprie canzoni preferite in coda, anche nel caso in cui essi non abbiano il proprio abbonamento al servizio di musica in streaming della mela morsicata.

È stata aggiunta all’interfaccia utente una nuova icona che, se toccata, mostra un codice QR che potrà essere inquadrato dagli altri utenti per aderire alla “sessione di gruppo”. Il conducente avrà comunque diritto di veto e accettare o meno le aggiunte dei propri compagni di viaggio.

Novità di Apple Maps

Apple Maps ha aggiunto su iOS 17 la possibilità di scaricare la mappa di un’area specifica per poterla utilizzare offline. Questa funzionalità è disponibile anche su Apple CarPlay. Inoltre, c’è una novità anche per gli utenti che guidano veicoli elettrici: essi potranno ora scegliere la propria rete di ricarica preferita e vedere in tempo reale la disponibilità di colonnine.

Rinnovata interfaccia per le app Messaggi e Telefono

L’app Messaggi di Apple CarPlay ha ricevuto un’interfaccia grafica rinnovata che si pone l’obiettivo di semplificare la risposta rapida e l’eventuale rilettura di un messaggio, per evitare che l’utente debba distogliere l’attenzione dalla strada mentre sta guidando.

Nello specifico, vengono introdotti pulsanti più grandi (più facili da toccare) per l’accesso rapido alle funzionalità “Rispondi“, “Leggi di nuovo” e “Chiama. È anche possibile disabilitare la funzione che annuncia i messaggi per una specifica conversazione.

Nuovi sfondi

Già con la beta 2 di iOS 17 erano emersi i nuovi sfondi di Apple CarPlay che possono ora espandersi all’intera interfaccia. I nuovi sfondi sono in linea con quelli proposti, di base, sulla più recente versione di iOS.

La nuova generazione di CarPlay è attesa entro la fine del 2023

Alla WWDC22, Apple ha presentato in anteprima la nuova generazione di Apple CarPlay, pensata per offrire un’integrazione più profonda con i veicoli del futuro: la piattaforma guadagnerà il supporto multi-display (per i veicoli che hanno più display a bordo), si integrerà anche con la strumentazione di base della macchina (tachimetro, contagiri, contrachilometri, indicatore del livello del carburante), permetterà di regolare il climatizzatore e molto altro.

L’esperienza iPhone perfettamente integrata sulla tua auto. CarPlay gestirà tutti i display, incluso il quadro strumenti, creando un ecosistema unico e coerente nel design e nelle funzioni: il meglio della tecnologia automobilistica unito al meglio del tuo iPhone. Anche l’impianto audio e il climatizzatore potranno essere controllati da CarPlay. E le opzioni di personalizzazione, dai widget alla scelta di comandi e strumenti, renderanno la tua auto ancora più tua.

Sul portale dedicato a CarPlay, Apple dichiara che i modelli compatibili con la nuova generazione della piattaforma verranno annunciati alla fine del 2023. Nel frattempo, ipotizziamo che con gli aggiornamenti intermedi di iOS 17 (attualmente è in corso il ciclo di sviluppo di iOS 17.1) potremmo assistere all’introduzione di nuove funzionalità anche per CarPlay.

