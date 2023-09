Emerge un dettaglio interessante, messo nero su bianco dal noto analista Ming-Chi Kuo, che riguarda una criticità riscontrata sui nuovissimi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max di Apple.

Guardando le recensioni internazionali, ma anche solo limitandoci alla nostra esperienza di primo contatto, emerge che i due flagship 2023 del colosso di Cupertino scaldino parecchio, molto più dei predecessori e di quanto abbia mai fatto un iPhone, specie quando vengono messi sotto stress. Se in un primo momento potesse sembrare logico attribuire la colpa di ciò al nuovo potentissimo SoC Apple A17 Pro, pare ora che la causa sia ben altra, frutto dell’ennesima scelta di compromesso degli ingegneri della mela morsicata.

Emerge l’ennesimo problema degli iPhone 15 Pro

Almeno sulla carta, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max hanno innovato parecchio rispetto ai predecessori, al netto dell’implementazione della porta USB-C, avvenuta anche sugli iPhone 15 “base”.

Apple ha dotato i due flagship 2023 di un frame in titanio (in realtà lo strato di titanio è spesso appena un millimetro, sotto c’è l’alluminio), ha ridotto all’osso le cornici attorno al display, ha modificato completamente la disposizione della componentistica interna in ottica riparabilità e incluso il nuovo potentissimo SoC Apple A17 Pro. Il modello Pro Max può persino contare su un teleobiettivo periscopico, prima assoluta su un iPhone.

Lo scorso fine settimana vi raccontavamo dei problemi legati alla qualità costruttiva degli iPhone 15 Pro, con sbavature sulle finiture, frame laterale che cambia (temporaneamente) colore al contatto con le mani, ma anche della loro fragilità (soprattutto del modello Pro Max) evidenziata dal solito durability test del noto canale YouTube JerryRigEverything. Tutti questi problemi potrebbero essere frutto di scelte di compromesso adottate dal colosso di Cupertino.

Negli ultimi giorni, spesso e volentieri, abbiamo anche sentito parlare di problemi di surriscaldamento, l’ennesima novità del panorama iPhone, quando gli smartphone sono “stressati” da task pesanti come una sessione di gioco o la registrazione di un video.

Inizialmente si pensava che la causa fosse il SoC A17 Pro, rivoluzionario in quanto prodotto col processo produttivo a 3 nm da TSMC e forse introdotto prematuramente da Apple: stando a quanto riferito dal noto analista Ming-Chi Kuo, però, la colpa non sarebbe da attribuire al SoC.

Il surriscaldamento non è colpa del SoC Apple A17 Pro (Kuo)

Un’indagine svolta dall’analista, ha evidenziato che il problema di surriscaldamento degli iPhone 15 Pro sia da imputare all’ennesimo compromesso fatto da Apple nella progettazione dei dispositivi.

Nello specifico, pare che la cura dimagrante (19 grammi in meno rispetto ai 14 Pro) non sia merito esclusivo del passaggio dall’acciaio inossidabile alla combo alluminio+titanio ma anche dell’implementazione di un sistema di dissipazione di dimensioni ridotte: questi due dettagli (sistema di dissipazione più contenuto e telaio in titanio) hanno, per forza di cose, effetti sulla gestione termica del dispositivo.

Apple adesso dovrebbe correre ai ripari, provando a metterci una pezza tramite aggiornamento software. In questo caso, gli scenari possibili sono tre:

Si tratta di semplici problemi di ottimizzazione, arginabili nel breve periodo. Si tratta di problematiche persistenti che potranno essere risolte soltanto limitando sensibilmente le prestazioni del potentissimo chip. Uno scenario ibrido tra i due, che si concretizzerà tramite ottimizzazioni software e un calo minore delle prestazioni.

Dalle parti di Cupertino sono già all’opera per risolvere il problema: vedremo se ciò avrà impatto sulle vendite degli iPhone 15 (che sono partiti benissimo, soprattutto il Pro Max) o se la situazione rimarrà inalterata.

