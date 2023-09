In occasione di un evento tenutosi oggi a Barcellona, Huawei ha annunciato un nuovo smartwatch di fascia media. Si chiama Huawei Watch GT 4 e si presenta in due modelli dalle dimensioni ed estetica diversa: la versione da 46 mm ha una struttura più robusta e resistente, mentre il 41 mm è più elegante e raffinato, ispirato alla gioielleria di lusso secondo quanto dichiara il produttore.

In entrambi i casi gli schermi sono degli AMOLED da 1,43″ e da 1,32″, rispettivamente, come sono le medesime le funzioni integrate, utili per monitorare il benessere, per registrare attività fisiche e per tutto il resto che ci aspetteremmo da uno smartwatch di fascia media, comprese alcune funzionalità smart come le risposte ai messaggi e l’accesso alle app di terze parti per musica e navigazione.

Oltre a Huawei Watch GT 4, il produttore ha annunciato (più che svelato) anche le cuffie true wireless Huawei FreeBuds Pro 3, Huawei Watch Ultimate Gold Edition, il primo smartwatch con all’interno della lunetta dell’oro 18 carati, gli occhiali smart Huawei Eyewear 2 e il tablet Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition con trattamento superficiale che fornisce una sensazione simile alla carta. Ma scopriamoli tutti meglio nei dettagli.

Caratteristiche, funzioni e design di Huawei Watch GT 4

Le specifiche

Rispetto ai Huawei Watch 4 e Watch 4 Pro presentati lo scorso maggio, sono di una fascia inferiore, come si intuisce anche dal “GT” parte del nome e dai prezzi di listino, praticamente la metà di questi ultimi.

Il più grande Huawei Watch GT 4, da 46 mm, è dotato di uno schermo AMOLED touchscreen da 1,43 pollici con 326 PPI di densità; la versione da 41 mm, ne monta uno con la medesima tecnologia ma da 1,32″; identica anche la risoluzione di 466 x 466 pixel.

La dotazione di sensori è molto completa, con sistemi di localizzazione GPS con supporto al GNSS dual band a 5 sistemi (un’esclusiva del modello da 46 mm per la connessione alla costellazione satellitare relativa Global Navigation Satellite System), cardiofrequenzimetro e termometro per la misurazione della temperatura cutanea. Presenti anche microfono, altoparlante e Bluetooth 5.2 per connettere Huawei Watch GT 4 a dispositivi Android e iOS.

Questione batterie, il modello più grande da 46 mm ne integra una da 524 mAh, mentre è da 323 mAh quella montata nella versione da 41 mm. Ne consegue un’autonomia rispettiva di 14 e 7 giorni con utilizzo leggero, secondo quanto dichiarato da Huawei, che tuttavia non specifica meglio le condizioni d’uso da cui derivano tali numeri. In entrambi i casi è presente il supporto alla ricarica wireless.

Funzioni software

Nel presentare questi nuovi orologi, Huawei ha sottolineato la presenza di 3 funzioni chiave: il monitoraggio intelligente del ciclo mestruale che analizza vari indicatori fisiologici (frequenza cardiaca, temperatura cutanea, ritmo respiratorio e altro) per prevedere il periodo mestruale, la consapevolezza della respirazione nel sonno per rilevare eventuali irregolarità respiratorie durante il riposo notturno e la tecnologia di monitoraggio dei parametri vitali Huawei TruSeen 5.5+, che promette una lettura della frequenza cardiaca più accurata del 30% rispetto al modello precedente.

Sempre in quest’ottica, Huawei Watch GT 4 integra TruSleep 3.0, una funzione che fornisce all’utente delle analisi dei cicli del sonno con cui migliorare le proprie abitudini relative al riposo notturno, la nuova app “Rimani in forma” disponibile anche come quadrante e che usa i dati in tempo reale per gestire il fabbisogno calorico e fornire consigli personalizzati. Rinnovati anche gli “Anelli attività”, utili per trovare un po’ di motivazione per fare attività fisica durante la giornata.

Sono presenti inoltre più di 100 modalità sportive che includono anche attività di tendenza come il padel, gli e-sports e lo yoga. Grazie al tracciamento GNSS (esclusiva del modello da 46 mm) migliora del 30% rispetto ai modelli precedenti la precisione nel tracciamento delle attività all’aperto.

Per il resto, Huawei Watch GT 4 vanta un nuovo launcher, permette di rispondere a messaggi e notifiche dello smartphone collegato e di accedere alle app di terze parti per musica e navigazione (con dispositivi Android, perché con iOS non supporta la sincronizzazione e la gestione della musica dall’orologio).

Design e immagini

Dimensioni ed estetica diverse fan sembrare le due versioni di Huawei Watch GT 4 due modelli completamente differenti, nonostante siano rotondi entrambi. Perché la variante grande da 46 mm è decisamente più robusta e resistente, almeno a prima vista, con una ghiera in metallo molto spessa che abbraccia lo schermo e il resto del corpo in acciaio inossidabile. È abbinata con un bracciale in acciaio inossidabile, con un cinturino marrone in pelle, con cinturino verde in materiale composito, oppure con cinturino in materiale fluoroelastomero, tutti da 22 mm.

Il modello di Huawei Watch GT 4 da 41 mm è invece uno smartwatch più raffinato e, passatemi il termine, femminile, con bordo e corpo molto sottili. Spiccano un’elegante maglia milanese dorata, un cinturino bianco in pelle o il cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorate; sono tutti da 12 mm.

In entrambi i casi, oltre alla resistenza alle immersioni in acqua fino a 50 metri di profondità, è presente anche la certificazione IP68 che attesta la resistenza ad acqua e polvere. A seguire dimensioni e peso dei due modelli:

Huawei Watch GT 4 da 46 mm: 46 x 46 x 10,9 mm; 48 grammi senza cinturino

Huawei Watch GT 4 da 41 mm: 41,3 x 41,3 x 9,8 mm; 37 grammi senza cinturino

Huawei FreeBuds Pro 3, Watch Ultimate Gold Edition, Eyewear 2 e MatePad 11.5 PaperMatte Edition

Oltre ai nuovi smartwatch Huawei Watch GT 4, come anticipato l’azienda cinese ha presentato anche altri prodotti. Le cuffie Huawei FreeBuds Pro 3 sono delle true wireless di fascia alta che vanno a sostituire le precedenti FreeBuds Pro 2+ lanciate la primavera scorsa. Sono auricolari dotati di un involucro in vetro liscio al cui interno ci sono due driver Ultra-hearing, supportano l’audio Hi-Res e integrano le tecnologie ANC 3.0 e Pure Voice 2.0. Altro non ha annunciato Huawei al momento.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition è invece la versione speciale dello smartwatch lanciato da Huawei alcuni mesi fa, un dispositivo molto completo e pregiato che in questa nuova edizione si fa ancor più raffinato incorporando all’interno della lunetta dell’oro 18 carati. A corredo c’è anche una corona in oro con motivi trapezoidali 3D scolpiti con processo di incisione a diamante e un cinturino in titanio PVD oro con fibbia a farfalla regolabile.

Da segnalare anche i nuovi occhiali smart Huawei Eyewear 2, che permettono ad esempio di effettuare chiamate, con riduzione del rumore inclusa, e integrano dei comandi smart touch per controllare i dispositivi collegati. Sono certificati IP54 per la resistenza a schizzi d’acqua e polvere, e montano una batteria che garantisce fino a 11 ore di ascolto e fino a 9 ore di chiamate.

Per quanto riguarda invece il nuovo tablet Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition, si tratta di un dispositivo dotato di uno schermo da 11,5″, per l’appunto, in formato 3:2 e con risoluzione 2,2K con tecnologie per ridurre bagliori e affaticamento degli occhi. Arriva con la Huawei M-Pencil di seconda generazione e, come intuibile dal nome, rispetto alla versione standard, vanta un particolare rivestimento del display che dovrebbe garantire all’utente una sensazione simile a quella della carta. La batteria è da 7.700 mAh. Anche in questo caso, il produttore non ha comunicato altre informazioni, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Prezzi e disponibilità

Entrambe le versioni di Huawei Watch GT 4 sono disponibili in Italia da oggi, 14 settembre 2023, ai seguenti prezzi e abbinamenti.

Versione da 46 mm:

nero con cinturino in fluoroelastomero a 249,90 euro

marrone con cinturino in pelle a 269,90 euro

steel con cinturino in acciaio inossidabile a 369,90 euro

rainforest GMT con cinturino in materiale composito a 249,90 euro

Versione da 41 mm:

bianco con cinturino in pelle a 249,90 euro

light gold con cinturino in maglia Milanese dorata a 299,90 euro

silver con cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorata a 399,90 euro

Acquistando una qualsiasi di queste versioni di Huawei Watch GT 4 su Huawei Store entro il 15 ottobre si riceve 1 anno di estensione della garanzia commerciale e le cuffie Huawei FreeBuds SE 2 in omaggio. Altrimenti, è possibile comunque comprarli dai rivenditori autorizzati, come Amazon.

Per quanto riguarda invece le cuffie Huawei FreeBuds Pro 3 arriveranno sul mercato europeo il 18 ottobre al prezzo di 199 euro, cifra che tocca invece i 2.999 euro per l’orologio Huawei Watch Ultimate Gold Edition. Debutto previsto per il 18 ottobre anche per gli occhiali smart Huawei Eyewear 2, che costeranno 299 euro, mentre arriverà un mese prima Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition, disponibile dal 18 settembre al prezzo di 499 euro.

Watch GT a parte, per questi ultimi prodotti Huawei ha comunicato in occasione dell’evento odierno di Barcellona i prezzi e le date di uscita europee, informazioni che potrebbero variare relativamente al nostro mercato. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

