Il colosso cinese Huawei ha lanciato oggi due nuove cuffie true wireless, si tratta delle Freebuds 5 e delle Freebuds Pro 2+, oltre ad un nuovo Huawei TalkBand B7, un fitness tracker 2 in 1; scopriamo insieme le principali caratteristiche dei nuovi dispositivi.

Le Huawei Freebuds 5 hanno un design mai visto prima

Partiamo con il modello successore delle Freebuds 4, lanciate ormai sul mercato circa due anni fa, l’azienda ha deciso di intraprendere un netto cambio di rotta per quanto riguarda il design dei suoi nuovi auricolari.

Le Huawei Freebuds 5 infatti, sfoggiano un look innovativo a goccia, appositamente studiato per adattarsi al padiglione auricolare e garantire un utilizzo confortevole. Gli auricolari offrono, rispetto alla precedente generazione, una cancellazione del rumore migliorata. L’interno degli auricolari ospita tutta la componentistica necessaria al funzionamento in tre zone separate, l’unità audio, il modulo batteria e il circuito di controllo sono infatti posizionati in modo indipendente.

Le nuove cuffie del brand vantano un’unità di sovratensione super magnetica guidata da potenti magneti a doppio anello, utilizzano un diaframma da 11 mm di diametro, combinato con la tecnologia Turbo della pressione sonora; beneficiano inoltre del supporto ai doppi codec ad alta definizione L2HC e LDAC per ottenere una qualità audio full-link ad alta fedeltà.

Grazie all’implementazione di un apposito algoritmo di ottimizzazione dell’udito, le Huawei Freebuds 5 sono in grado di calcolare, in base alla struttura del condotto uditivo, allo stato di utilizzo e al livello del volume, la compensazione precisa a banda ultra larga da 100 Hz-2 kHz5 entro 2 secondi. Le nuove cuffie del brand garantiscono un’autonomia fino a 30 ore grazie alla custodia di ricarica che vanta il supporto alla ricarica rapida 5C (con appena 5 minuti di ricarica gli auricolari possono fornire fino a 2 ore di ascolto).

Sono attualmente disponibili per l’acquisto in Cina al costo di 899 Yuan (circa 120 euro al cambio attuale), per il momento non ci sono indicazioni sulle tempistiche di commercializzazione e disponibilità per gli altri mercati.

Huawei Freebuds Pro 2+ monitorano frequenza cardiaca e temperatura

Passiamo ora al secondo modello di cuffie true wireless presentate dall’azienda, Huawei Freebuds Pro 2+, si tratta dei primi auricolari al mondo con la capacità di misurare la frequenza cardiaca e la temperatura corporea.

L’azienda ha dotato le nuove cuffie di un sensore di monitoraggio della frequenza cardiaca dual-mode, supportando anche il monitoraggio continuo della luce infrarossa e il monitoraggio ad alta precisione della luce verde. Un ruolo fondamentale viene giocato anche da un algoritmo di misurazione della temperatura intelligente con architettura multi sensore tridimensionale, in grado di effettuare una misurazione della temperatura 3D.

Le nuove Huawei Freebuds Pro 2+ sono dotate di un’unità dinamica a quattro magneti da 11 mm e vantano bassi profondi molto potenti rispetto alla precedente generazione; inoltre supportano anche Huawei L2HC e la doppia decodifica audio ad alta definizione LDACTM con doppia certificazione gold standard HWA e Hi-Res.

Le cuffie true wireless del brand offrono tre distinte modalità audio: sala concerti, teatro sonoro e cinema, grazie ad un apposito sensore a sei assi possono tracciare i movimenti della testa in modo da restituire un’esperienza di ascolto surround ad alta definizione a 360 gradi in tempo reale.

Per quel che concerne la cancellazione del rumore, le Freebuds Pro 2+ sono dotate di un sistema di riduzione del rumore attivo con array stereo a tre microfoni, con una profondità massima di riduzione del rumore fino a 47 dB.

Esteticamente gli auricolari riprendono precisamente il design del modello precedente, Huawei Freebuds Pro 2; saranno in vendita il 7 aprile in Cina con un prezzo di 1499 Yuan (circa 200 euro al cambio attuale) e anche in questo caso non ci sono al momento dettagli sulle tempistiche di commercializzazione fuori dalla Cina.

L’azienda lancia TalkBand B7, il nuovo fitness tracker che fa anche da auricolare Bluetooth

Concludiamo con il lancio del nuovo fitness tracker – auricolare Bluetooth TalkBand B7, successore del modello B6, che sfoggia un display AMOLED curvo 3D da 1,53 pollici con una risoluzione di 460 x 188 pixel e un corpo interamente realizzato in acciaio inossidabile al titanio. TalkBand B7 è dotato di microfono e altoparlante integrati, vanta inoltre la cancellazione del rumore a doppio microfono e un algoritmo di cancellazione del rumore 3A per le chiamate.

Per quel che concerne il monitoraggio della salute è dotato di un cardiofrequenzimetro PPG, sensore SpO2, tracker del ciclo mestruale, monitor del sonno e dello stress, oltre ad essere in grado di rilevare parametri avanzati di salute del cuore come la fibrillazione atriale e l’apnea notturna; presenta inoltre il supporto per 10 modalità sportive insieme a VO2 Max, corsi di corsa scientifica e promemoria contro la sedentarietà.

Al suo interno la nuova smart band è equipaggiata con il processore proprietario Kirin A1 ed è compatibile con dispositivi che montano HarmonyOS 2.0+, Android 7+ e iOS 9.0 e versioni successive; concludono la dotazione tutta una serie di funzioni utili come risposta rapida, controllo della fotocamera e della musica, pagamenti rapidi Alipay, WeChat e altro ancora.

Huawei TalkBand B7 è disponibile ad un costo equivalente a circa 135 euro per la versione con cinturino in silicone, mentre la variante con cinturino in pelle costa circa 160 euro in Cina; attualmente non ci sono informazioni precise circa l’arrivo in altri mercati e relativi prezzi di vendita.

Potrebbe interessarti anche: Huawei Watch Ultimate è ufficiale, elegante e con un display AMOLED da 1,5″