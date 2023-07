A quasi un anno di distanza dal lancio in Italia delle cuffie true wireless Huawei FreeBuds SE, il colosso cinese ha annunciato ufficialmente la versione SE 2 che punta a fare la voce grossa nella fascia economica del mercato grazie a un rapporto qualità-prezzo molto competitivo. Ecco tutti i dettagli.

Specifiche tecniche delle Huawei FreeBuds SE 2

Le Huawei FreeBuds SE 2 sono un paio di cuffie true wireless di tipo semi in-ear dal design ergonomico e leggero grazie al peso di soli 3,8 grammi. Per quanto concerne il design, queste si discostano dall’estetica della generazione precedente caratterizzata da scelte quantomeno più originali rispetto a quanto proposto dalla versione SE 2; esse infatti adottano una custodia dalla forma piuttosto classica (in stile AirPods, per intenderci) così come le cuffiette che abbandonano lo stile più ludico dello scorso anno a favore di uno stelo e un padiglione auricolare più convenzionale.

La caratteristica tecnica più di rilievo è indubbiamente la presenza del Bluetooth 5.3 il quale offre una connessione stabile e a bassa latenza nonché alcune funzioni proprietarie come l’accoppiamento alla prima apertura delle custodia o la pausa automatica alla rimozione di una delle cuffiette; funzioni già presenti sul modello dello scorso anno e su cui Huawei ha deciso di puntare nuovamente.

Rimangono anche su questo modello i gesti sullo stelo delle cuffie per interagire con le stesse e controllare la riproduzione multimediale tramite il tocco. Sarà sempre possibile modificare e personalizzare a proprio piacimento le suddette opzioni grazie all’applicazione Huawei Smart Life, all’interno della quale si potrà monitorare la percentuale della batteria e monitorarne i consumi.

Peraltro, basterà avvicinare le cuffiette a uno smartphone Huawei per innescare l’accoppiamento rapido tramite una notifica pop-up sul telefono.

Per quanto concerne l’autonomia le Huawei FreeBuds SE 2 promettono fino a 9 ore di riproduzione continuativa e una durata generale di 40 ore con la custodia di ricarica. Segnaliamo, inoltre, la presenza delle ricarica rapida in grado di garantire 3 ore di riproduzione musicale con soli 10 minuti di carica.

Prezzo e disponibilità

Le cuffie true wireless Huawei FreeBuds SE 2 sono attualmente disponibili esclusivamente in Cina – dove si sono aperti i preordini- a un prezzo di 179 yuan (circa 23 euro al cambio). Al momento della stesura di questo articolo, non abbiamo informazioni sul prezzo o dettagli sulla eventuale commercializzazione in Italia ma non mancheremo di aggiornarvi qualora dovessero essercene.

