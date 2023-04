A circa dieci giorni dall’ufficializzazione sul mercato natio, Huawei porta in Italia Watch Ultra. Si tratta di un orologio molto elegante, ricercato e particolarmente completo, disponibile sul nostro mercato da oggi a un prezzo piuttosto elevato che lo porta a confrontarsi con gli smartwatch più pregiati del momento, compreso Apple Watch Ultra (per certi versi). Ma scopriamone di più.

Caratteristiche e funzioni di Huawei Watch Ultimate

Huawei Watch Ultimate è un orologio che presenta uno schermo AMOLED LTPO da ben 1,5 pollici di diametro, protetto da vetro zaffiro con 311 PPI di densità: equivale a una risoluzione di 466 x 466 pixel. Questo display è incastonato in una cassa che misura 48,5 mm di diametro ed è spessa 13 mm, realizzata in lega Liquid Metal a base di zirconio, un materiale che di solito ritroviamo sugli orologi di lusso (Huawei dice che è la prima volta che viene utilizzato per uno smartwatch). Oltre a impreziosirne l’estetica, promette resistenza, fra le 2,5 e 4,5 volte rispetto all’acciaio inossidabile, spiega il produttore.

Dunque, oltre allo schermo, anche i materiali contribuiscono a rendere molto particolare Huawei Watch Ultra, la cui versione Voyage Blue presenta inoltre una lunetta in ceramica nanocristallina in blu intenso, versione dedicata agli appassionati di sport acquatici con cinturino in lega di titanio di grado aerospaziale; è presente in confezione anche un più pratico cinturino in gomma nitrilica idrogenata. La versione Expedition Black di questo orologio, vanta invece una lunetta in ceramica nanocristallina con tachimetro integrato e solo quest’ultima versione citata come cinturino. Il peso? 76 grammi senza considerare i cinturini.

Estetica a parte, Huawei Watch Ultimate può contare su una dotazione di sensori molto completa: accelerometro, giroscopio, magnetometro, altimetro barometrico, termometro, sensore di profondità, oltre al cardiofrequenzimetro e al pulsossimetro. C’è sia l’NFC che il Bluetooth, oltre al microfono e all’altoparlante, e un sistema di posizionamento GNSS a cinque sistemi di precisione in doppia frequenza che promette registrazioni GPS accurate anche nelle situazioni più difficili.

Per quanto riguarda le funzioni smart e per la salute, Huawei Watch Ultimate supporta l’analisi HRV, il monitoraggio di sonno, stress, frequenza cardiaca (ci sono anche gli avvisi di frequenza cardiaca irregolare), ossigenazione del sangue, le chiamate Bluetooth e le risposte rapide alle principali app di messaggistica, oltre alla riproduzione musicale e agli avvisi di promemoria, sia con smartphone Android collegati che con iPhone. Da segnalare anche la possibilità di personalizzare i quadranti preimpostati, che mostrano l’orario di 24 città in 24 fusi orari diversi, o di scaricarne di nuovi dall’app Huawei Health.

Ma le particolarità di questo nuovo smartwatch di Huawei stanno nelle funzioni sportive, come la modalità Immersione che vanta 4 modalità (immersione ricreativa, tecnica, libera e gauge con profondimetro) è in grado di sopportare pressioni fino a 100 metri di profondità e integra un particolare segnalatore acustico che emette suoni per allarmi multisensoriali per la sicurezza; ha superato inoltre i test di resistenza ISO 22810 fino a 10 ATM e certificato EN13319 per attrezzatura subacquea. Oltre a visualizzare le impostazioni di immersione in apnea questa particolare modalità di immersione integra il valore GF (Gradient Factor), permette di impostare oltre 20 promemoria e utilizza l’algoritmo di decompressione Bühlmann per monitorare i dati e fornire suggerimenti in tempo reale in base all’ambiente circostante.

L’altra peculiarità di Huawei Watch Ultra è dedicata invece alle avventure all’aperto. Grazie alla modalità Spedizione l’orologio promette un’autonomia particolarmente lunga, per essere usato in scenari come il campeggio, le escursioni di più giorni o altre attività di lunga durata in cui la durata della batteria può rilevarsi un problema. Per il resto, può contare su oltre 100 profili sportivi precaricati.

E proprio dal punto di vista dell’autonomia, Huawei parla di un massimo di due settimane consecutive di utilizzo (col seguente scenario d’uso: 30 minuti di chiamate Bluetooth ogni settimana, 30 minuti di riproduzione musicale ogni settimana, monitoraggio della frequenza cardiaca attivato, Huawei TruSleep attivato per dormire, 90 minuti di allenamento ogni settimana con GPS attivato, notifiche dei messaggi attivate con 50 SMS, 6 chiamate e 3 allarmi al giorno, schermo acceso 200 volte al giorno) o 8 giorni se utilizzato in maniera più intensa (30 minuti di chiamate Bluetooth ogni settimana, 30 minuti di riproduzione musicale ogni settimana, monitoraggio della frequenza cardiaca abilitato, Huawei TruSleep abilitato per il sonno, monitoraggio dello stress abilitato, 180 minuti di allenamento ogni settimana con GPS abilitato, notifiche di messaggi abilitate con 50 SMS, 6 chiamate e 3 allarmi al giorno, schermo acceso 30 minuti al giorno). Presente la modalità di ricarica wireless, anche rapida che permette di ottenere il 25% in 10 minuti di ricarica, o di passare dallo 0 al 100% in 60 minuti.

Prezzo e disponibilità italiana di Huawei Watch Ultimate

Huawei Watch Ultimate è disponibile in Italia da oggi, 3 aprile 2023 nelle due versioni già citate: la Expedition Black costa 749,90 euro, mentre la Voyage Blue 899,90 euro. In occasione del lancio, fino al 23 aprile Huawei offre una promozione che permette di ricevere in omaggio le cuffie true wireless Huawei FreeBuds Pro 2 (del valore di 199,90 euro). Vi lasciamo al link diretto per acquistarlo o per ottenere maggiori informazioni, anche se a momenti dovreste trovarlo disponibile anche su Amazon.

