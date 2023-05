Giornata ricca di annunci nel settore dell’elettronica di consumo quella di oggi, che oltre ai POCO F5 e F5 Pro ha visto il debutto in Italia di vari prodotti di Huawei. Nello specifico, condividono una parte del palcoscenico con Huawei P60 Pro e Huawei Mate X3 due smartwatch e altrettanti notebook: Huawei Watch 4, Huawei Watch 4 Pro, Huawei MateBook X Pro e Huawei MateBook 16s. Ma procediamo con ordine e scopriamo insieme le informazioni ufficiali condivise dal produttore su questi nuovi prodotti.

Huawei Watch 4 e Watch 4 Pro: caratteristiche e funzioni

Sono due smartwatch che Huawei ha annunciato all’evento odierno tenutosi a Monaco di Baviera, pur senza condividere pubblicamente comunicati stampa o pagine prodotto sui siti web italiani e non. In occasione dell’evento di presentazione dei suddetti ha infatti accennato vari dettagli su Huawei Watch 4 e Watch 4 Pro, orologi che puntano “a promuovere il benessere fisico attraverso il monitoraggio della salute 24 ore su 24”.

Il modello Pro si presenta con un display AMOLED di tipo LTPO da 1,5 pollici di diametro, con cornici particolarmente sottili, più sottili del modello precedente (il rapporto fra schermo e superficie è superiore del 5,3% mentre le cornici sono meno spesse del 16,5% secondo quanto dichiarato). La cassa è da 48 mm in titanio, con vetro zaffiro a garantire resistenza, cassa che su Huawei Watch 4 misura invece 46 mm di diametro, è realizzata in acciaio inossidabile e integra di conseguenza uno schermo più piccolo.

Per quanto riguarda l’attività sportiva, la serie Huawei Watch 4 arriva con più di 100 modalità sportive, compresa l’immersione in acqua e varie funzioni avanzate per rilevare dati più approfonditi, compreso un coach IA. Non mancano le funzioni di monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione del sangue, dello stress, del sonno e della respirazione; c’è anche l’ECG.

Da segnalare anche la presenza di un ampio parco di sistemi satellitari (GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo), della tecnologia NFC per i pagamenti, di una funzione di rilevamento delle cadute che invia SOS automatici e il supporto alla connettività di rete, grazie alla presenza di una eSIM integrata che fornirà varie funzioni di comunicazione con il 4G.

Per quanto riguarda invece la batteria, Huawei Watch 4 Pro promette fino a 4 giorni e mezzo di autonomia con un utilizzo standard (fino a un massimo di 21), 3 per Huawei Watch 4 (fino a due settimane). Supportano la ricarica wireless, in circa un’ora e mezza il Pro, in un’ora l’altro.

I nuovi Huawei MateBook 2023 nei dettagli

Specifiche tecniche di Huawei MateBook X Pro

Huawei MateBook X Pro è il notebook ultrasottile e leggero della gamma, un portatile da 1,26 kg spesso 15,6 mm che si presenta in versione 2023 con i nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione abbinato a una GPU integrata Intel Iris Xe. Per quanto riguarda le memorie ci sono 16 GB di RAM LPDDR5 e SSD NVMe PCIe da 1 TB.

Lo schermo di Huawei MateBook X Pro è touchscreen, da 14,2 pollici di diagonale, con risoluzione 3,1 K (3120 x 2080 pixel), refresh rate di 90 Hz, rapporto d’aspetto di 3:2 e 500 nit di luminosità di picco. Per il resto, Huawei MateBook X Pro è dotato di connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, di un sistema audio con 6 altoparlanti e 4 microfoni, di una videocamera da 720p e di una batteria da 60 Wh che supporta la ricarica rapida a 90 W.

Caratteristiche di Huawei MateBook 16s

Un po’ meno portatile Huawei MateBook 16s, un notebook che in questa versione aggiornata integra anche lui i nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione, abbinati alla scheda grafica integrata Iris Xe. A corredo ci sono 16 GB di RAM DDR5 e SSD NVMe PCIe da 1 TB.

Lo schermo è un IPS touch da 16″ con risoluzione di 2520 x 1680 pixel in formato 3:2; la componente audio si basa su due altoparlanti frontali e su due microfoni con riduzione del rumore intelligente. Per quanto riguarda invece la connettività, c’è il Wi-Fi 6 e Bluetooth 5 a bordo di Huawei MateBook 16s, portatile che integra una batteria da 84 Wh con supporto alla ricarica a 90 W.

Prezzi e disponibilità in Italia

Huawei Watch 4 e Watch 4 Pro saranno disponibili sul mercato italiano dai primi di giugno, con un’offerta di lancio di 30 euro per chi li acquisterà dallo store di Huawei. Un po’ prima arriveranno invece Huawei MateBook X Pro e MateBook 16s, che saranno acquistabili in Italia su Huawei Store a fine mese.

Per ora il produttore non ha comunicato informazioni sui prezzi per il mercato italiano, nonostante sul mercato europeo i due smartwatch arrivano al prezzo di 699 euro Huawei Watch 4 Pro con cinturino in titanio, e a 549 euro con cinturino in pelle marrone; mentre 449 euro è il prezzo di listino di Huawei Watch 4.

Ad ogni modo, in occasione del lancio effettivo in Italia ne sapremo di più, basta pazientare qualche settimana.

