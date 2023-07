Manca ancora del tempo al momento del lancio dei nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro da parte di Apple ma, grazie alle numerose indiscrezioni degli ultimi mesi, abbiamo già un’idea di massima su cosa aspettarci dai prossimi iPhone (e in questo articolo abbiamo fatto un riepilogo di tutte le indiscrezioni trapelate finora).

Nelle ultime ore, dall’analisi del codice sorgente dell’ultima versione in anteprima di iOS 17, sono emerse alcune possibili indicazioni circa le potenzialità del pulsante azione, novità che vedremo sugli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max al posto del classico selettore della modalità silenzioso/suoneria (che rimarrà invece presente sugli iPhone 15 e 15 Plus).

iPhone 15 Pro: emergono nuovi dettagli sul pulsante azione

Una delle poche certezze, a un paio di mesi dal lancio, è che i nuovi melafonini debutteranno sul mercato con a bordo iOS 17, la prossima versione di iOS che sta attualmente vivendo il suo percorso di sviluppo: di conseguenza, è lecito aspettarsi che all’interno del codice siano nascosti riferimenti a funzionalità esclusive che arriveranno coi prossimi modelli.

Ecco che, dall’analisi del codice sorgente della nuova beta 4 di iOS 17 emergono alcune indicazioni interessanti circa il “Pulsante azione“, l’unico dei tanto chiacchierati nuovi pulsanti che avrebbero dovuto debuttare sui prossimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (ma sono poi stati smentiti).

Accantonati i pulsanti allo stato solido, che avrebbero dovuto pensionare i pulsanti fisici destinati all’accensione/spegnimento e alla regolazione del volume, l’unica novità è rimasta proprio il pulsante azione (comunque fisico), che sui modelli Pro va a rimpiazzare il selettore delle modalità tra suoneria e silenzioso.

Le righe di codice scovate all’interno del codice sorgente della beta 4 ci raccontano il possibile funzionamento del pulsante azione o, per lo meno, le sue potenzialità: prima di entrare nel dettaglio, vi anticipiamo il fatto che tale pulsante potrebbe essere molto simile a quello presente sull’Apple Watch Ultra ma collegato a varie opzioni incentrate sullo smartphone.

Potrebbero essere nove le opzioni tra cui scegliere

Come anticipato, il pulsante azione degli iPhone 15 Pro potrebbe consentire di svolgere determinate azioni, addirittura senza sbloccare il telefono. Secondo quanto scovato nel codice, le opzioni tra cui gli utenti potranno scegliere saranno ben nove.

Tuttavia, il funzionamento esatto di tali opzioni non viene spiegato all’interno del codice. È comunque possibile provare a dedurre a cosa si riferiscano le opzioni (che elenchiamo di seguito, via MacRumors).

Accessibilità : potrebbe essere il ponte verso il menu accessibilità o verso alcune funzioni di accessibilità specifiche (come VoiceOver, Zoom, Effetti schermo, Descrizioni audio, Tocco e tanto altro).

: potrebbe essere il ponte verso il menu accessibilità o verso alcune funzioni di accessibilità specifiche (come VoiceOver, Zoom, Effetti schermo, Descrizioni audio, Tocco e tanto altro). Comandi rapidi : sembra un’opzione simile alla controparte presente su Apple Watch Ultra; dovrebbe consentire all’utente di eseguire un comando rapido creato dall’apposita app (invio di un messaggio, riproduzione di una playlist, azioni per i dispositivi della smart home).

: sembra un’opzione simile alla controparte presente su Apple Watch Ultra; dovrebbe consentire all’utente di eseguire un comando rapido creato dall’apposita app (invio di un messaggio, riproduzione di una playlist, azioni per i dispositivi della smart home). Fotocamera : questa opzione potrebbe banalmente aprire l’app fotocamera al volo con un singolo tocco; in questo caso, però, sarebbe un doppione del collegamento rapido presente sulla schermata di blocco.

: questa opzione potrebbe banalmente aprire l’app fotocamera al volo con un singolo tocco; in questo caso, però, sarebbe un doppione del collegamento rapido presente sulla schermata di blocco. Full immersion : l’utente potrebbe associare il pulsante a una particolare modalità “Full immersion” che si attiverebbe alla pressione.

: l’utente potrebbe associare il pulsante a una particolare modalità “Full immersion” che si attiverebbe alla pressione. Lente d’ingrandimento : l’iPhone mette a disposizione un’app chiamata Lente che sfrutta la fotocamera dello smartphone come lente d’ingrandimento per ingrandire testo o oggetti di piccole dimensioni; in questo caso, il pulsante potrebbe fungere da scorciatoia per l’apertura dell’app.

: l’iPhone mette a disposizione un’app chiamata Lente che sfrutta la fotocamera dello smartphone come lente d’ingrandimento per ingrandire testo o oggetti di piccole dimensioni; in questo caso, il pulsante potrebbe fungere da scorciatoia per l’apertura dell’app. Memo vocali : la pressione del pulsante potrebbe automaticamente far partire una registrazione vocale attraverso l’app Memo vocali.

: la pressione del pulsante potrebbe automaticamente far partire una registrazione vocale attraverso l’app Memo vocali. Modalità silenzioso : questa opzione sarebbe la traduzione slider-pulsante dell’utilizzo odierno del selettore della modalità; alla pressione, avverrebbe il passaggio da silenzioso a suoneria e viceversa.

: questa opzione sarebbe la traduzione slider-pulsante dell’utilizzo odierno del selettore della modalità; alla pressione, avverrebbe il passaggio da silenzioso a suoneria e viceversa. Torcia : questa opzione potrebbe essere doppione del collegamento presente sulla schermata di blocco e consentire di accendere/spegnere la torcia con la semplice pressione del pulsante.

: questa opzione potrebbe essere doppione del collegamento presente sulla schermata di blocco e consentire di accendere/spegnere la torcia con la semplice pressione del pulsante. Traduci: questa opzione potrebbe consentire agli utenti di aprire l’app Traduttore e avviare una conversazione o una traduzione di testo con una singola pressione del pulsante.

In conclusione va sottolineato che, trattandosi di dettagli emersi dal codice sorgente di un sistema operativo non ancora definitivo (ci attendono ancora alcune settimane di sviluppo) e riferendosi a dispositivi non ancora ufficializzati (si parla di settembre-ottobre), ciò che troveremo effettivamente a bordo degli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max potrebbe differire da quanto trapelato finora.

Potrebbero interessarti anche: Tutto su iOS 17: novità, dispositivi compatibili e come installare la beta pubblica e Apple lavora all’iPhone del futuro tra display senza cornici e corpo in vetro