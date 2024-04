È iniziata ieri, lunedì 29 aprile 2024, la Gaming Week 2024 di Amazon, una campagna promozionale ricca di offerte, soprattutto dedicate al settore dei videogiochi. Considerando la quantità di prodotti disponibili, abbiamo già fatto alcune selezioni di periferiche e accessori scontati, di notebook in offerta e di monitor a prezzi ridotti.

Qui ci soffermiamo invece sulle cuffie in offerta, sia true wireless che semplici bluetooth, con fili e senza, da gaming e non, costose ed economiche. Seguiteci, che in questi giorni su Amazon ce n’è per tutti i gusti e tasche.

Le cuffie più scontate su Amazon per la Gaming Week 2024

Salvo esaurimenti delle scorte, c’è tempo fino a domenica 5 maggio 2024 per approfittare delle offerte di Amazon per la Gaming Week. In questo articolo, trovate una selezione di cuffie, wireless e cablate, sia da gaming che non, da tenere in considerazione. Partiamo subito.

Cuffie true wireless e non, in offerta su Amazon

Cuffie da gaming in offerta su Amazon

Queste erano alcune delle cuffie scontate più interessanti scontate su Amazon per la Gaming Week, di cui trovate tutto nel link qui sotto. Per inciso, vi ricordiamo che gli sconti sono validi fino al 5 maggio, salvo esaurimenti delle scorte.

Tutti i prodotti scontati su Amazon per la Gaming Week

