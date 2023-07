È sempre più frequente l’eco che circonda la possibile uscita della Nintendo Switch 2, la futura generazione della famosa console ibrida di Nintendo. Di recente, la potenziale finestra di lancio è emersa grazie ad una notizia legata all’attività di Foxconn, nota azienda impegnata nella produzione di dispositivi elettronici, tra cui l’attuale Nintendo Switch. Il rumor ipotizza un annuncio ufficiale da parte di Nintendo nel corso di quest’anno con le prime vendite previste nel corso del prossimo anno. Ma andiamo con ordine e vediamo insieme tutti i dettagli.

La console Nintendo Switch 2 è sempre più vicina

Le voci riguardo ad una nuova Nintendo Switch 2 sono aumentate negli ultimi mesi, tuttavia la maggior parte di queste informazioni proviene da fonti poco affidabili. Questa volta, però, la notizia arriva da un sito finanziario affidabile, MoneyDJ, il quale si occupa di tematiche legate agli investimenti e all’industria tecnologica.

Il rapporto di MoneyDJ, relativo a Foxconn, suggerisce che la console Nintendo Switch 2 potrebbe essere lanciata nel primo trimestre del 2024. Il testo tradotto recita quanto segue:

Nonostante la domanda di console di gioco quest’anno sia stata mediocre, con l’arrivo della tipica stagione di punta nella seconda metà dell’anno, si prevede un aumento delle spedizioni. Nintendo prevede di lanciare lo Switch nel primo trimestre del prossimo anno.

Il report esamina le prospettive di Hongzhun Industry, una filiale del Gruppo di Tecnologia Hon Hai, noto internazionalmente come Foxconn. Se vi è un’entità, oltre a Nintendo, che potrebbe essere a conoscenza dei piani di lancio dello Switch 2, quella è proprio Foxconn. Il report suggerisce che la nuova console Nintendo Switch 2 potrebbe essere rilasciata tra gennaio e marzo 2024, a meno che il riferimento non sia al primo trimestre fiscale di Foxconn o di Nintendo, che per quest’ultima azienda inizierebbe ad aprile 2024.

Tempistiche e strategie di lancio della nuova console Nintendo Switch 2

Se la previsione fosse corretta, e Nintendo stesse pianificando effettivamente il lancio della nuova Switch 2 per i primi mesi del 2024, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nell’ultimo trimestre del 2023. Se ripercorriamo la storia della console Switch originale, l’annuncio ufficiale è stato fatto a ottobre 2016, seguito dalla condivisione delle specifiche tecniche a gennaio 2017 e dal lancio ufficiale a marzo 2017.

Seguendo un piano simile per la Nintendo Switch 2, Nintendo non dovrebbe preoccuparsi di un calo delle vendite del modello originale durante il periodo festivo. Sconti, bundle, nuovi giochi e l’entusiasmo generato dall’annuncio della nuova console dovrebbero contribuire a spingere le vendite delle unità rimanenti. A tal proposito, se volete approfittare, potete acquistare la Nintendo Switch originale su Mediaworld: di seguito trovate il link diretto.

Acquista Nintendo Switch su Mediaworld

Non resta che attendere ulteriori sviluppi per confermare o smentire queste supposizioni. In ogni caso, l’attesa per il Nintendo Switch 2 è palpabile tra gli appassionati di videogiochi. Che il 2023 possa essere l’anno dell’annuncio ufficiale? Solo il tempo potrà dircelo. Intanto, gli occhi degli appassionati restano puntati su Nintendo e su ogni minima indiscrezione che possa svelare qualcosa di più sul futuro della console ibrida più amata al mondo.

Potrebbero interessarti anche: La prossima console di Nintendo sarà retrocompatibile e Nintendo svela la Switch OLED a tema Zelda in vista di Tears of the Kingdom