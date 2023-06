Le varie piattaforme che consentono agli utenti di giocare sul cloud hanno messo in seria difficoltà il settore tradizionale delle console gaming ma ci sono delle aziende, come ad esempio Nintendo, che continuano a puntare su questo tipo di device.

Sui progetti futuri di Nintendo nelle scorse ore si è soffermata la dirigenza di questo popolare brand, fornendo nel corso di una sessione di domande e risposte alcuni dettagli sulla console di prossima generazione, il cui lancio è in programma per la primavera del 2024.

Cosa sappiamo della nuova console di Nintendo

Tra i punti di forza della nuova console di Nintendo pare che vi sarà la retrocompatibilità software, che passerà per l’account adottato anche per Switch (sono oltre 290 milioni quelli creati), consentendo così agli utenti un passaggio alla nuova generazione.

Del resto, considerando che questa funzionalità è già offerta dalle console della concorrenza, non implementarla per Nintendo rappresenterebbe un enorme rischio.

Per quanto riguarda la produzione, il CEO di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha voluto rassicurare gli utenti che in futuro non si verificheranno più le problematiche relative alla scarsa disponibilità di modelli che sono state generate dalla pandemia di Coronavirus.

Per Switch, infatti, il popolare produttore ha dovuto superare non poche difficoltà a causa della carenza di materie prime e in alcuni Paesi trovare la console è divenuto molto complicato, tanto che c’è chi ne ha approfittato per rivenderla a prezzi molto elevati.

Ebbene, a dire di Shuntaro Furukawa, in futuro dovrebbero essere presi degli accorgimenti per evitare che tutto ciò possa nuovamente capitare anche se, ovviamente, non dipende solo dal colosso nipponico, entrando in gioco anche altre aziende e fattori difficilmente prevedibili.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere le prossime anticipazioni da parte del produttore giapponese.

