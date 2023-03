Ultimamente le voci di corridoio relative al successore di Nintendo Switch si stanno moltiplicando alimentando le speranze che Nintendo possa lanciare la sua console di nuova generazione quanto prima.

Una fonte che afferma di aver collaborato con una “società di outsourcing di Pokémon” ha recentemente rivelato che Nintendo starebbe lavorando su una patch di miglioramento della grafica per i nuovi modelli di Nintendo Switch che verranno rilasciati insieme al DLC2.

Questo potrebbe significare che Nintendo Switch 2 sta arrivando, tuttavia i “modelli” menzionati potrebbero riferirsi a qualcosa che riguarda Pokémon piuttosto che la nuova console Switch.

Nintendo Switch 2 entro la fine del 2023?

Ad alimentare ulteriormente l’hype ci si mette anche un recente post su Reddit, il quale rivela che un importante leaker, che apparentemente avrebbe lavorato su una linea di produzione per Nintendo, è stato bannato dai sicari del colosso giapponese.

Considerando il tutto verrebbe da pensare che Nintendo Switch 2 potrebbe essere lanciata in tempo per le prossime festività natalizie, ma in passato è successo qualcosa di simile anche per la presunta “Switch Pro” che alla fine pare sia stata abbandonata. Altri analisti prevedono che la console di nuova generazione di Nintendo verrà lanciata nel 2024.

