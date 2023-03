Nintendo ha rilasciato un video di gameplay dell’imminente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’atteso sequel di Breath of the Wild. Per celebrare il videogioco il colosso nipponico sta inoltre rilasciando una console Switch OLED a tema Zelda.

Nintendo pubblica un video gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Una delle caratteristiche più rilevanti mostrate nel video è la nuova abilità Fuse di Link, grazie alla quale è in grado di prendere oggetti comuni e fonderli per creare armi che si degradano come nel precedente capitolo.

Un’altra delle nuove facoltà di Link è Ultrahand che lo aiuta a creare oggetti più grandi oltre alle armi, come auto, imbarcazioni e velivoli.

L’abilità Recall sembra invece permettere di riavvolgere il tempo per un certo oggetto, mentre Ascend è l’abilità che fondamentalmente ripropone la corda di fuga di Pokémon.

Nintendo Switch OLED a tema Zelda per Tears of the Kingdom

Nintendo ha rivelato un’elegante edizione a tema Zelda della sua fortunata console Switch OLED griffata con l’iconografia della saga, inclusi il dock e i controller Joy-Con.

Questa versione speciale della console non include il gioco e sarà disponibile dal 28 aprile. I preordini sono già aperti presso Best Buy, Target e Nintendo al prezzo di 359,99 dollari.

Embark on an epic adventure across the land and skies of Hyrule with this The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom Edition of the Nintendo Switch OLED Model system, launching April 28th. pic.twitter.com/qPapiWt9vN — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 28, 2023

Sono in arrivo anche alcuni accessori a tema Zelda, tra cui un controller Pro e una custodia ufficiale. Entrambi saranno disponibili il 12 maggio, il giorno del lancio di Tears of the Kingdom.

