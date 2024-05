Se state pensando di acquistare un SSD esterno, ma non avete ancora trovato il prodotto che fa per voi, in queste ore c’è un’offerta da non perdere sul Samsung T5 EVO nella versione da 4 TB. In questo momento su Mediaworld l’SSD Samsung è scontato complessivamente (cumulando varie promo) di oltre il 50%. Un SSD esterno può essere utile per tenere i nostri giochi preferiti, come storage aggiuntivo dei dati per il nostro PC o, ancora, come drive destinato al backup dei dati più preziosi; come si dice spesso in questi casi, lo spazio di storage non è mai troppo.

Samsung T5 EVO 4 TB in super offerta: l’ideale se cercate un SSD capiente

Samsung T5 EVO è uno degli SSD esterni più ricercati nel catalogo dell’azienda sudcoreana; è piccolo, curato nel design e si interfaccia con una comoda porta USB-C. Pensate che tutto il drive, compreso di chassiss, misura appena 0,4 x 9,5 x 1,7 centimetri per un peso di 102 grammi, caratteristiche che lo rendono ideale in ottica portabilità. Nonostante le dimensioni particolarmente compatte, questo modello supporta comunque una funzionalità che gestisce le temperature, mentre la struttura in gomma e metallo garantisce la resistenza a cadute sino a due metri.

Samsung T5 EVO è compatibile sia con PC che con Mac, ma anche con smartphone, dispositivi Android e console gaming. Riguardo le prestazioni, sicuramente non siamo di fronte al top di gamma della situazione; a bordo infatti troviamo lo standard USB 3.2 Gen 1 a 5 Gbps che, tradotto in velocità di trasferimento sequenziale, arriva a circa 460 MB/s (che comunque non è male). La capacità di 4 TB in questo caso compensa quasi del tutto, infatti non è semplice trovare attualmente un SSD esterno di questo taglio a tale prezzo, ovvero 299,99 euro invece dei 429,99 di listino.

L’offerta Mediaworld però non finisce qui. Per i possessori di MW Club (se non l’avete potete richiederla, è gratis e ci vogliono pochi minuti) ci sono altri 20 euro di scontro al checkout, ed in più con la campagna Samsung Cashback sugli SSD esterni potete ottenere ulteriori 100 euro di rimborso, tagliando sostanzialmente il costo di questo ottimo SSD sino a 179,99 euro. Un’offerta davvero imperdibile.