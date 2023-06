Abbiamo visto come Apple abbia recentemente presentato, in occasione della conferenza WWDC dedicata agli sviluppatori, il nuovo visore Vision Pro che dovrebbe essere disponibile all’inizio del prossimo anno in alcuni mercati; con questo nuovo dispositivo l’azienda punta ad integrare meglio l’iPhone con l’ecosistema Vision Pro a partire dalla prossima gamma iPhone 15.

iPhone 15 avrà un nuovo chip UWB per una maggiore integrazione con l’ecosistema Vision Pro

Stando a quanto riporta l’analista Ming-Chi Kuo su Twitter, pare che il colosso di Cupertino abbia intenzione di aggiornare alcune specifiche hardware dei prossimi iPhone 15, così da costruire un ecosistema competitivo attorno a Vision Pro.

Apple將積極升級硬體產品規格以建構更有競爭力的Vision Pro生態 1. Vision Pro的成功關鍵之一在於生態,當中包括能否與其他Apple硬體產品整合,而與此相關的主要硬體規格為Wi-Fi與UWB。 2. iPhone 15採用的UWB將規格升級,生產製程由16nm升級到更先進的7nm,有利近距離互動的效能提升或降低耗電。… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 19, 2023

Secondo quanto riportato, il primo passo dell’azienda in tal senso sarebbe quello di aggiornare l’attuale chip UWB (Ultra Wideband) U1, sostituendolo con una nuova versione più efficiente e più affidabile:

iPhone 15 vedrà probabilmente un aggiornamento delle specifiche di UWB, con il processo di produzione che passa da 16 nm a 7 nm più avanzati, consentendo prestazioni migliori o un consumo energetico ridotto per le interazioni vicine.

L’attuale chip U1 ha fatto il suo debutto con la serie iPhone 11 e da allora è stato incluso non solo in tutti i successivi modelli di iPhone, ma anche su altre tipologie di prodotti quali Apple AirTag, Apple Watch Series 6 e successivi, HomePod mini, HomePod full-size di seconda generazione e nella custodia di ricarica AirPods Pro di ultima generazione.

Il chip U1 è attualmente utilizzato per svariate funzioni, tra cui Trova il mio iPhone, Handoff, Precision Finding, AirDrop e altro; secondo Kuo l’aggiornamento di questo chip consentirà di migliorare le prestazioni di queste funzionalità e svolgerà anche un ruolo chiave nell’integrazione tra Vision Pro e gli altri prodotti Apple.

I futuri iPhone 16 vanteranno il supporto allo standard WiFi 7

Sempre nel tweet menzionato poco sopra, Kuo azzarda una previsione anche per la futura generazione iPhone 16, secondo l’analista infatti l’iPhone 16 dovrebbe essere il primo iPhone dell’azienda con supporto per la tecnologia Wi-Fi 7.

La Wi-Fi Alliance ha dettagliato tutti i vantaggi offerti dallo standard in questione nel campo della realtà virtuale e della realtà aumentata:

Ancora più entusiasmante è la prossima generazione di contenuti AR e VR che gli utenti hanno in serbo. WiFi 7 scatena un mondo di possibilità per esplorare nuovi mondi virtuali con contenuti completamente interattivi. Con velocità ultra elevate e livelli di latenza impercettibili, gli utenti possono immergersi in questi mondi con una reattività realistica e nuove tecnologie sensoriali che elevano l’esperienza oltre la nostra più sfrenata immaginazione.

Il nuovo standard promette dunque un notevole aumento della velocità di trasferimento e della portata dei dati, caratteristiche che permetteranno all’azienda di offrire una migliore esperienza di ecosistema; nonostante Apple non abbia fornito dettagli in merito al tipo di hardware presente all’interno del visore Vision Pro, è lecito presumere che utilizzerà parte di questa tecnologia di nuova generazione, con l’intento futuro di integrare maggiormente gli iPhone con l’intero ecosistema.

