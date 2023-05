MediaWorld, la nota catena tedesca dell’elettronica di consumo tra le più attive in Italia, ha da poche ore lanciato il nuovo volantino “Sottocosto” valido fino al prossimo 14 maggio, sia online che in negozio.

Le offerte spaziano un po’ su tutto il catalogo e, spesso e volentieri, risultano piuttosto interessanti: delle offerte legate al mondo delle smart TV ne abbiamo già parlato in un pezzo dedicato sul nostro portale Tutto.tv; di quelle legate al mondo dei dispositivi Android ne abbiamo già parlato in un pezzo dedicato sul nostro portale TuttoAndroid.net. In questa sede ci occuperemo delle offerte più interessanti sui prodotti delle restanti categorie.

Sottocosto MediaWorld: quante offerte fino al 14 maggio!

Il nuovo volantino Sottocosto di MediaWorld è attivo da oggi e lo sarà fino al prossimo 14 maggio, sia in negozio che online, consentendo ai potenziali clienti di acquistare un gran numero di prodotti tecnologici in offerta a prezzi molto convenienti.

Come anticipato, in questa sede andremo a segnalarvi le offerte più interessanti tra quelle proposte, escludendo il mondo dei dispositivi Android e il mondo delle smart TV. Restano, dunque, tutti i prodotti a marchio Apple, i wearable, i computer (notebook e desktop), le console di gioco e tanto tanto altro. Le offerte che andiamo a suggerirvi, saranno suddivise per sezioni e verranno elencate in ordine decrescente di prezzo (scontato).

Offerte più interessanti nella categoria “Telefonia”

In questa categoria rientrano tutti gli smartphone e i dispositivi indossabili proposti in offerta da MediaWorld. Tra quelli più interessanti, vi segnaliamo gli iPhone 14, l’Apple Watch 8, i Galaxy Watch5 e Watch5 Pro di Samsung, alcuni smartwatch di HUAWEI e Amazfit (come il GTR 3 Pro), nonché le AirPods di seconda generazione.

Tutte le offerte in “Telefonia” del “Sottocosto” MediaWorld

Offerte più interessanti nella categoria “Computer e Gaming”

Tra le offerte della categoria computer e gaming del nuovo volantino MediaWorld rientrano un gran numero di computer Apple, come l’iMac con Apple Silicon M1 e il MacBook Air con Apple Silicon M2, il recente Samsung Galaxy Book3 360 e tante altre proposte firmate Lenovo, MSI, HP, Acer e ASUS con a bordo Windows 11; oltre ai computer, troviamo in offerta la console Nintendo Switch OLED, gli iPad Pro M2 e l’iPad di nona generazione.

Tutte le offerte in “Computer e Gaming” del “Sottocosto” MediaWorld

Altre interessanti offerte del Sottocosto MediaWorld

Esaurite le offerte delle due categorie più ricche di offerte, andiamo a scoprire altre interessanti offerte proposte dal volantino Sottocosto di MediaWorld, tra cui rientrano fotocamere, monopattini elettrici, robot aspirapolvere e lo smart display Google Nest Hub 2:

Tutte le offerte del “Sottocosto” MediaWorld – fino al 14 maggio

Come anticipato, queste e tutte le altre offerte del Sottocosto di MediaWorld saranno attive fino al prossimo 14 maggio (salvo esaurimento scorte). Vi segnaliamo, inoltre, che MediaWorld offre la possibilità di sfruttare la consegna gratuita sui prodotti in offerta e permette di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure per il finanziamento a tasso zero in 20 rate (che può essere richiesto direttamente online).

