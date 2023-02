La serie Samsung Galaxy Book3 è stata ufficializzata oggi in Italia in occasione dell’evento Galaxy Unpacked 2023 che ha visto protagonisti i nuovi Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra. Pensare a questa nuova gamma di portatili come alternativa ai MacBook è naturale, sia in termini di qualità che di prezzi, che soprattutto con Samsung Galaxy Book3 Ultra stavolta raggiungono cifre importanti.

La novità più grossa è rappresentata proprio da quest’ultimo, un notebook di fascia elevata dedicato ai professionisti, equipaggiato come gli altri Pro con un display Dynamic AMOLED 2K da 16″ ma alimentato dai nuovi Intel Core di 13esima generazione di serie H affiancati alle GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 e 4050.

Per i “meno esigenti” ci sono poi i Samsung Galaxy Book3 Pro e Samsung Galaxy Book3 Pro 360, laptop di fascia medio-alta ben dotati, portatili standard i primi (da 14″ e 16″), convertibile il 360, con uno schermo da 16″ touch, dedicato ai creativi. Il più economico? Samsung Galaxy Book3 360, un convertibile che si posiziona alla base della gamma. Per tutti i dettagli, le immagini e i prezzi, lasciamo la parola ai paragrafi qui sotto.

Caratteristiche tecniche dei Samsung Galaxy Book3

Funzioni software e altri aspetti comuni

In comune la nuova famiglia di Samsung Galaxy Book3, oltre ad alcuni stilemi legati al design, vanta la serie di processori Intel di 13esima generazione, i display Dynamic AMOLED 2X seppur con qualche differenza non trascurabile, la struttura in alluminio e un’ampia carrellata di funzioni.

C’è Windows 11 di serie su tutti, ma anche varie soluzioni software come il Samsung Multi Control che permette di gestire file e appunti in maniera più smart fra Galaxy Book e smartphone o tablet Samsung: copiare e incollare o il drag and drop sia di immagini che di testo, ad esempio.

Utili anche la funzione Secondo Schermo che permette di usare un Galaxy Tab come secondo monitor in modalità schermo esteso o duplicato, Collegamento al telefono, per fruire della connettività del computer e dello smartphone, o Collegamento ai siti web recenti di Windows per sincronizzare le schede del browser dello smartphone con il computer, ad esempio. Interessante anche la funzione Instant Hotspot che permette di abilitare per l’appunto l’hotspot dello smartphone direttamente dal PC.

Dedicata ai professionisti la funzione Expert RAW, che sincronizza automaticamente le foto RAW dello smartphone sul PC per velocizzarne la modifica con Adobe Lightroom. Più generico invece il pubblico che può apprezzare una funzione come Single Sign On, che serve ad accedere rapidamente a qualsiasi app di cui abbiamo già configurato l’accesso in passato, anche tramite il lettore di impronte digitale.

Samsung Pass permette invece di effettuare l’accesso ai siti web collegati al proprio account mobile, mentre Studio Mode è una modalità che migliora le videochiamate correggendo illuminazione e offrendo la funzione di inquadratura dinamica. C’è poi Smart Switch, una funzione che semplifica il trasferimento dei dati e delle impostazioni del PC da sostituire. E vista la quantità di cose e chicche, per non confondersi ma anche per comprendere meglio tutte le funzioni dell’ecosistema, è possibile far riferimento sull’app Galaxy Book Experience che fa da guida all’uso.

Per inciso, tutte queste funzioni sono disponibili per la famiglia Samsung Galaxy Book3, ma la compatibilità con smartphone, tablet e dispositivi terzi varia a seconda dei casi. Per maggiori informazioni in merito vi suggeriamo perciò di visitare la pagina web dedicata.

Samsung Galaxy Book3 Pro e Pro 360: specifiche tecniche

Si parte da Samsung Galaxy Book3 Pro, che come lo scorso anno si presenta sia in versione portatile classico che convertibile. Di quest’ultimo, denominato Samsung Galaxy Book3 Pro 360, arriva in Italia solo la versione con schermo da 16″. I notebook classici sono disponibili invece sia in versione da 14″ che da 16″.

Il convertibile Samsung Galaxy Book3 360 è dotato di uno schermo touchscreen Dynamic AMOLED 2X da 16″ con risoluzione 3K (2880 x 1800 pixel) e in formato 16:10. È compatibile con la S Pen (inclusa) e, fra le specifiche salienti, vanta 400 nit di luminosità (500 nit di picco in HDR), 120 Hz di refresh rate, copertura dello spazio colore DCI-P3 del 120%. Touchscreen escluso, che nei Samsung Galaxy Book3 Pro manca, non si segnalano altre differenze, polliciaggio a parte: da 14″ o 16″.

A bordo ci sono i processori Intel Core di tredicesima generazione, certificati Intel EVO: per Galaxy Book3 Pro Core i5 e i7, solo quest’ultima variante più potente per Galaxy Book3 Pro 360. Non cambia la GPU, una Intel Iris Xe Graphics integrata.

Discorso memorie, il convertibile è disponibile nella sola configurazione con 16 GB di RAM LPDDR5 e con SSD da 512 GB di tipo PCIe; mentre per i Galaxy Book3 Pro 14 e 16 è possibile scegliere fra 8 o 16 GB di RAM e fra 512 GB o 1 TB di SSD.

Per quanto riguarda invece la connettività nessuna differenza da segnalare: supporto a Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2 e Bluetooth 5.1. Stesso discorso anche per quanto segue: webcam a 1080p, due microfoni di qualità professionale, sistema audio AKG Quad Speaker con due Woofer da 5 W e due tweeter da 2 W corredati di Smart Amp e Dolby Atmos, tastiera retroilluminata con tastierino numerico (manca solo nel modello da 14″), lettore di impronte digitali sul tasto di accensione con Secure-core PC (per maggior sicurezza) e la seguente dotazione di porte: 2 Thunderbolt 4, una USB Type-A, una HDMI 1.4, un ingresso per schede microSD e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono.

La batteria di Samsung Galaxy Book3 Pro 360 è da 76 Wh, stessa capacità del modello da 16″ di Galaxy Book3 Pro. La versione di quest’ultimo da 14″ monta invece una batteria da 63 Wh. Tutte quante si ricaricano con un caricabatteria USB C da 65 W, che volendo può alimentare anche altri dispositivi.

Samsung Galaxy Book3 Ultra: specifiche tecniche

Il più pregiato della famiglia si discosta un bel po’ dagli altri. Se i precedenti per certi versi si avvicinano per filosofia ai MacBook Air, Samsung Galaxy Book3 Ultra è un po’ come i MacBook Pro 14 e 16 di Apple, la versione dedicata ai professionisti, a chi cerca un prodotto in grado di supportare editing video e fotografico, di gestire carichi importanti e, anche di giocare. Ciò nonostante, rispetto ai portatili di Cupertino, il dislivello qui è minore.

Si presenta infatti con lo stesso schermo Dynamic AMOLED 2X da 16″ con risoluzione 3K (2880 x 1800 pixel) in formato 16:10, con 120 Hz di frequenza di aggiornamento, 500 nit di luminosità di picco in HDR (400 standard) e copertura dello spazio colore DCI-P3 del 120%. Ricco l’elenco di certificazioni: VESA ClearMR, DisplayHDR TRUE BLACK 500 e SGS Eye Care Display per la riduzione della emissione della luce blu.

Sotto il cofano di Samsung Galaxy Book3 Ultra ci sono tuttavia le CPU Intel Core i7 e i9 H (Intel EVO) di tredicesima generazione affiancate a seconda delle configurazioni dalle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4050 e GeForce RTX 4070.

Lato memorie, questo nuovo portatile di Samsung è poi configurabile con 16 o 32 GB di memoria RAM LPDDR5 e con 512 GB o 1 TB di SSD NVMe PCIe a cui si aggiunge uno slot per l’espansione.

Considerando che si tratta di un portatile per professionisti, la dotazione relativa alla connettività di Samsung Galaxy Book3 Ultra è di conseguenza piuttosto completa. Dispone delle seguenti porte: due USB Type-C / Thunderbolt 4, uno slot per microSD, una USB 3.2 Type-A, in ingresso jack audio per cuffie e microfono e una HDMI 2.0. Oltre al Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, non manca il supporto al Bluetooth 5.1.

Per il resto, c’è da segnalare la presenza di una videocamera a 1080p, di due microfoni, di un lettore di impronte digitali (Secure-core PC per la massima sicurezza) posto sul tasto di accensione e di un comparto audio firmato AKG composto da una coppia di altoparlanti da 5 W per le basse e medie frequenze e da una seconda coppia di tweeter da 2 W per le alte, con al corredo Smart Amp e Dolby Atmos. La batteria di Samsung Galaxy Book3 Ultra è da 76 Wh e si ricarica con un caricabatteria da 100 W USB-C compatibile anche con altri dispositivi mobili.

Samsung Galaxy Book3 360

C’è poi il più economico della lista, Samsung Galaxy Book3 360, un convertibile che si posiziona un gradino sotto ai citati. Arriva con schermi da 13,3″ o da 15,6″ Super AMOLED con risoluzione Full HD e copertura dello spazio colore DCI-P3 del 120%, in entrambi i casi touchscreen.

Sotto il cofano ci sono processori Intel Core i3 e i7 di tredicesima generazione (con certificazione Intel EVO), con GPU integrata Intel Iris Xe e affiancati da 8 o 16 GB di RAM e da SSD PCIe da 512 GB.

Questione connettività, Samsung Galaxy Book3 360 è dotato di una USB di tipo C, di una Thunderbolt 4, di una HDMI, di una USB 3.2 Type A, di un lettore di schede microSD e di un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono. Per il resto, c’è da segnalare la supporto al Wi-Fi 6E e alla S Pen.

Design e immagini dei Samsung Galaxy Book3

Samsung Galaxy Book3 Pro

Samsung Galaxy Book3 Pro è il più portatile della famiglia, specie se si considera la versione da 14″ chiaramente. I numeri parlano chiaro: 1,17 kg di peso e dimensioni da ultrabook: è spesso 11,3 mm, largo 312,3 e profondo 223,8 mm.

Per essere un notebook da 16″, non è affatto male nemmeno il suo sodale più grande, che sulla bilancia fa segnare 1,56 kg ed è decisamente sottile coi sui 12,5 mm (355,4 x 250,4 mm circa larghezza e profondità).

I bordi ridotti all’osso dello schermo, il trackpad decisamente abbondante, la struttura interamente in alluminio e la colorazione grafite dedicata sono gli aspetti principali che contribuiscono a rendere Samsung Galaxy Book3 Pro un portatile moderno ed elegante.

Samsung Galaxy Book3 Pro 360

Essendo un convertibile, è logico aspettarsi valori di un po’ superiori dal punto di vista delle dimensioni e del peso. Ma rispetto al modello da 16″ suddetto sono inezie. Samsung Galaxy Book3 Pro 360 pesa 1,66 kg ed è spesso 12,8 mm; 355,4 x 252,2 i millimetri relativi a larghezza e profondità, rispettivamente.

È il più singolare della serie, un po’ per sua natura. Ma non perde quel tono di eleganza e sobrietà che caratterizza la famiglia intera, merito anche della colorazione grafite, l’unica disponibile anche qui, ma che ben si accorda con la struttura in alluminio di questo convertibile di fascia premium.

Samsung Galaxy Book3 Ultra

Nonostante sia una workstation portatile da 16″, i numeri relativi agli ingombri di Samsung Galaxy Book3 Ultra sono altrettanto sorprendenti: è spesso 16,5 mm e pesa 1,79 kg (di larghezza misura 355,4 mm ed è profondo 250,4 mm). Ma a parte questo, è un portatile solido ed elegante, decisamente lontano dai notebook da gaming, nonostante quel che possono far pensare quelle RTX sotto il cofano.

È una macchina per professionisti che, per certi versi, ricalca in parte la filosofia dei MacBook di Apple, con pochi fronzoli, una scocca inferiore leggermente a cuneo che lo fa sembrare più sottile di quello che è realmente e, soprattutto un trackpad enorme, spostato leggermente sul lato sinistro in linea con la barra spaziatrice, visto che sulla destra c’è il tastierino numerico della tastiera, retroilluminata. Arriva in un solo colore: un sobrio grafite che ben sposa la costruzione in alluminio.

Samsung Galaxy Book3 360

Stesso colore grafite e stessa filosofia che punta all’eleganza per il più economico della gamma. Samsung Galaxy Book3 360 si presenta nella versione da 13,3″ con uno spessore di 12,9 mm, che salgono a 13,7 per la variante con schermo da 15,6″. Per quanto riguarda invece il peso, 1,16 e 1,46 kg sono le cifre rispettive.

Prezzi e disponibilità in Italia dei Samsung Galaxy Book3

Samsung Galaxy Book3 Pro e Galaxy Book3 Pro 360 sono già disponibili da oggi sul Samsung Shop, primo febbraio 2023; mentre per Galaxy Book3 Ultra bisognerà attendere martedì 14 febbraio. A seguire i prezzi relativi al mercato italiano:

Samsung Galaxy Book3 360 costa 1.499 euro in versione 13,3″ i3 con 8-512 GB, 1.699 euro il modello da 15,6″ con i7 con 16-512 GB

costa 1.499 euro in versione 13,3″ i3 con 8-512 GB, 1.699 euro il modello da 15,6″ con i7 con 16-512 GB Samsung Galaxy Book3 Pro 14 costa 1.799 euro in versione i5 con 8-512 GB, 1.999 euro con i7 16-512 GB

costa 1.799 euro in versione i5 con 8-512 GB, 1.999 euro con i7 16-512 GB Samsung Galaxy Book3 Pro 16 costa 2.099 euro in versione i7 con 16-512 GB

costa 2.099 euro in versione i7 con 16-512 GB Samsung Galaxy Book3 Pro 360 costa 2.299 euro (i7 con 16-512 GB)

costa 2.299 euro (i7 con 16-512 GB) Samsung Galaxy Book3 Ultra costa 2.699 euro in versione i7 con RTX 4050 da 16-512 GB, 3.499 euro con i9 e RTX 4070 da 32-512 GB

Lato promozioni, in occasione del lancio, Samsung ha previsto un rimborso di 100 euro dedicato ai più veloci che decideranno di acquistarli entro il 22 febbraio, registrandoli su Samsung Members entro il 24 aprile seguente. In più è possibile usufruire della valutazione del proprio usato (fino a 598 euro) a cui aggiungere un ulteriore sconto di 100 euro.

In alternativa, sappiate che sono già preordinabili su Amazon con consegna prevista il 23 febbraio, ad eccezione di Galaxy Book3 Ultra che sarà disponibile prossimamente.

