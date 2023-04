Attraverso un post sul proprio blog ufficiale, il team di sviluppo di Windows 11 ha annunciato l’estensione del supporto dell’app “Collegamento al telefono” agli iPhone.

Annunciata con l’aggiornamento Windows 11 Moment 2 dello scorso 28 febbraio, fino ad oggi la funzionalità consentiva di accedere, da PC, ai contenuti dei soli smartphone Android.

“Collegamento al telefono” estende ufficialmente il supporto agli iPhone

Come anticipato in apertura, Microsoft ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento per l’app “Collegamento al telefono” su Windows 11, che adesso supporta ufficialmente gli iPhone di Apple che eseguono iOS 14 e versioni successive del sistema operativo. La funzionalità è in via di distribuzione globale (39 lingue e 85 mercati), Italia inclusa.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, “Collegamento al telefono” (in inglese “Phone Link“) di Windows 11 è un servizio che permette di accedere ai contenuti presenti sugli smartphone Android e, inoltre, permette di gestire chiamate e messaggi direttamente dal PC; di seguito, le parole che accompagnano l’estensione del supporto agli smartphone iOS:

Phone Link è disponibile per gli utenti Android da un po’ di tempo, offrendo l’accesso istantaneo sul loro PC Windows a tutto ciò che amano sul loro telefono e, come hai sentito da noi a febbraio, continueremo a offrire un’esperienza ricca con nuove funzionalità aggiuntive man mano che la tecnologia diventa disponibile. Con la possibilità di stabilire ora questa connessione PC/telefono iOS, speriamo che i nostri clienti Windows 11 non debbano mai preoccuparsi di perdere una telefonata o un messaggio importante mentre si concentrano sul proprio PC Windows. Una volta abilitato dal cliente Windows 11, Phone Link per iOS offrirà il supporto iOS di base per chiamate, messaggi e accesso ai contatti. Ciò significa che se il tuo telefono è nascosto durante una presentazione o un momento di concentrazione, riceverai notifiche sul tuo PC Windows e potrai scegliere quale azione intraprendere, tutto sul tuo PC Windows 11. Hai bisogno di accedere alle foto del tuo iPhone sul tuo PC? La nostra integrazione di iCloud con Foto rende questo processo semplice, tutto all’interno dell’app Foto in Windows 11.

Come utilizzare il “Collegamento al telefono” su PC Windows 11 con iPhone

Il passaggio fondamentale per potere utilizzare “Collegamento al telefono” su Windows 11 con il proprio iPhone è quello di installare l’app sul proprio computer o verificare che abbiate installato la versione più recente dal Microsoft Store.

La versione installata sul nostro PC, che rende possibile il collegamento con gli iPhone, è la 1.23041.107.0; a questo indirizzo potete raggiungere la pagina dell’app (vi basterà poi effettuare un tap su “Get in Store app”.

A questo punto, aprendo l’app per la prima volta vi troverete davanti ad una finestra del genere, che vi illustrerà le possibilità offerte dall’app e vi chiederà di scegliere la tipologia di smartphone in vostro possesso.

Dal vostro iPhone, invece, dovrete accedere all’App Store di Apple per scaricare e installare l’applicazione chiamata “Collegamento a Windows” (la pagina dell’app è raggiungibile tramite questo link).

Una volta aperta l’app anche sullo smartphone, vi basterà seguire pedissequamente le istruzioni a schermo (sia su quello del PC che su quello dell’iPhone) fino al completamento del processo di accoppiamento (il vostro computer deve avere il Bluetooth per l’operazione).

A quel punto, l’utente avrà accesso alle notifiche, alle chiamate e ai messaggi del proprio iPhone direttamente sul PC Windows.

Vale la pena di sottolineare nuovamente che “Collegamento al telefono” nella sua parte destinata alla compatibilità con iOS, per funzionare, necessita di un iPhone che esegua iOS 14 o versioni successive (non vi è il supporto a iPadOS e macOS), di un PC che esegua Windows 11 e l’ultima versione dell’app e che disponga del Bluetooth.

Sicuramente siamo ancora lontani dalle potenzialità offerte dall’app nel collegamento con gli smartphone Android (soprattutto con quelli di casa Samsung); è comunque un primo passo che, come sottolineato dalla stessa Microsoft, vuole rimuovere le barriere tra un PC Windows 11 e qualsiasi dispositivo mobile.

