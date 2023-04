Windows 11 continua a evolversi e migliorare grazie al costante lavoro di Microsoft, che attraverso il programma Insider mette a disposizione degli utenti più curiosi e appassionati le ultime novità in fase di sviluppo. Tra gli aggiornamenti più recenti spicca l’introduzione della vista Galleria all’interno dell’app Esplora file (di cui vi avevamo già parlato in questo articolo), con l’obiettivo di rendere più semplice e intuitiva la visualizzazione delle foto, contestualmente all’arrivo dei controlli di rilevamento della presenza. Vediamo insieme tutte le novità, oltre a un elenco completo di tutti i cambiamenti minori e problemi noti.

Ecco la nuova vista Galleria in Esplora file

Microsoft ha annunciato il rilascio della build 23435 di Windows 11 per gli utenti del canale Dev, che include una serie di miglioramenti e nuove funzionalità, tra cui la tanto attesa vista Galleria nell’applicazione Esplora file. Questa modalità di visualizzazione consente di visualizzare e sfogliare facilmente tutte le immagini presenti sul proprio PC, mostrando lo stesso contenuto che si vedrebbe utilizzando l’app Foto, dando così continuità tra le varie app di sistema. Inoltre, con il nuovo aggiornamento è possibile personalizzare le cartelle di origine delle immagini, aggiungendo o escludendo quelle desiderate per avere sempre sotto controllo i propri file multimediali. La presenza della vista Galleria nell’Esplora file è una modifica ampiamente gradita perché semplifica notevolmente la gestione delle immagini e risulta particolarmente adatta soprattutto quando si desidera condividerle con altri utenti o caricarle su una piattaforma online per la condivisione o più semplicemente per l’archiviazione.

È importante sottolineare che la nuova vista Galleria è al momento disponibile solo per un numero risicato di utenti Insider del canale Dev. Microsoft ha deciso di rilasciare questa e altre funzionalità in anteprima solo ad alcuni partecipanti al programma, in base alle proprie strategie e tempistiche per poi estenderle successivamente a un numero sempre maggiore di utenti.

Oltre alla vista Galleria, la build 23435 introduce anche il File Explorer basato su WinUI 3 nel canale Dev. Questo aggiornamento non comporta cambiamenti visibili nell’interfaccia utente, ma segna il passaggio dalla precedente versione WinUI 2 alla più recente WinUI 3. Gli utenti che dispongono di questa nuova versione potranno notare una bizzarra icona a forma di pizza nella barra degli strumenti dell’Esplora file (come mostrato nella foto subito sotto), anch’essa riservata a pochi Insider selezionati.

Arrivano anche i controlli di rilevamento della presenza

Un’altra novità degna di nota dell’ultimo aggiornamento di Windows 11 riguarda il controllo della privacy per il rilevamento della presenza sui dispositivi compatibili. Molti laptop moderni sono dotati di sensori di presenza, utilizzabili da specifiche applicazioni per rilevare quando l’utente si trova effettivamente davanti al computer e agire di conseguenza. Microsoft ha implementato in Windows 11 un’API per il rilevamento della presenza, facilitando il lavoro degli sviluppatori nella creazione di app che sfruttano questi sensori. Grazie a questo aggiornamento, gli utenti potranno decidere quali app possono accedere ai sensori di presenza tramite l’app Impostazioni di Windows. Questa funzione era stata precedentemente introdotta in altri canali Insider all’inizio di questa settimana e ora è finalmente disponibile anche per il canale Dev del sistema operativo di Microsoft.

L’arrivo di queste novità conferma l’impegno di Microsoft nel migliorare e potenziare l’esperienza utente su Windows 11, attraverso l’introduzione di funzionalità innovative e il perfezionamento delle caratteristiche già esistenti. Tuttavia, è bene ricordare che le funzioni presentate nelle build Insider sono ancora in fase di sviluppo e potrebbero subire modifiche o miglioramenti prima del loro rilascio ufficiale nella versione stabile del sistema operativo. Pertanto, gli utenti che decidono di partecipare al programma Insider devono essere pronti ad affrontare eventuali bug o problemi di stabilità, alcuni dei quali menzionati nel changelog ufficiale qui sotto.

Altri cambiamenti dell’aggiornamento e problemi noti

Per i più curiosi, di seguito lasciamo la lista completa di tutti i cambiamenti minori dell’aggiornamento e dei problemi noti. Quindi vi consigliamo di leggere con attenzione prima di decidere di installare la nuova versione Insider Dev di Windows 11.

Taskbar & System Tray

Fixed a few explorer.exe crashes that were impacting taskbar reliability.

Input

Updated the TextInput/EnableTouchKeyboardAutoInvokeInDesktopMode MDM policy to allow “2” as a valid value to enforce showing the touch keyboard on tapping an edit control even when the hardware keyboard is attached.

Settings

Fixed an issue which was causing Settings crashes when navigating to various Windows Update related pages in the last couple flights.

Live captions

Fixed the issue that caused enhanced speech recognition support installed through the Language & Region settings page to require restarting live captions if you switch languages in the live captions Caption language menu on Arm64 devices.

Fixed the issue where you may not see install completion of “Enhanced speech recognition” (required by Live Captions) when adding a language through the Language & Region settings page, and language feature installation progress may become hidden.

Task Manager

Improved the performance of the expand all / collapse all View options on the Processes page.

Accessibility

Updated Narrator’s default for “Context level for buttons and controls” to “3 – Immediate content name and type.”

Non mancano alcuni problemi noti che vi elenchiamo di seguito:

Search on the Taskbar

There is an issue where some people may not see the search box on the taskbar and/or the settings to adjust the search box experience on the taskbar after updating to Build 23403. We are aware of the issue, and we are working on a fix.

File Explorer

Gli utenti Insider che dispongono della visualizzazione Galleria nell’Esplora file riscontreranno i seguenti problemi:

NEW Gallery may require clicking twice on the node in the navigation pane for initial load.

Gallery may require clicking twice on the node in the navigation pane for initial load. NEW Live updates (including filtering) are currently disabled and require using the Refresh button as a workaround.

Live updates (including filtering) are currently disabled and require using the Refresh button as a workaround. NEW Thumbnail loading performance for dehydrated cloud files and memory usage in large collections are known issues we are focused on improving. Please capture Performance traces in Feedback Hub for any performance-related issues. Rebuilding your Indexer can help if thumbnails are missing for cloud files; Search for “Indexing Options” and look in Advanced settings to find the rebuild tool.

Thumbnail loading performance for dehydrated cloud files and memory usage in large collections are known issues we are focused on improving. Please capture Performance traces in Feedback Hub for any performance-related issues. Rebuilding your Indexer can help if thumbnails are missing for cloud files; Search for “Indexing Options” and look in Advanced settings to find the rebuild tool. NEW Photos from OneDrive for Business currently must be hydrated to work properly.

Photos from OneDrive for Business currently must be hydrated to work properly. NEW Some file types (e.g., HEIC) might not be rendered correctly or performantly.

Gli utenti Insider che dispongono di chiavi di accesso in Esplora file riscontreranno i seguenti problemi:

Access keys will appear inconsistently if no button is pressed. Pressing a button will cause them to reappear.

Shift + Right click on a file or folder is not opening “Show more options”.

Gli utenti Insider avranno problemi con i seguenti comandi sui file raccomandati in Esplora file:

Clicking on the Share command will currently bring up the Windows share sheet (non-OneDrive).

Live captions

NEW Live captions will crash on first launch due to an issue impacting registry data retrieval. A new fix is expected very soon.

Live captions will crash on first launch due to an issue impacting registry data retrieval. A new fix is expected very soon. Certain languages shown on the Language & Region settings page will indicate speech recognition support (e.g., Korean) but don’t yet have support for live captions.

Captioning performance may be degraded in non-English languages and missing out-of-language filtering in non-English (United States) languages which means that incorrect captions will be shown for speech not in the caption language.

Per i restanti dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale.

