Giornata molto importante per Microsoft e per gli utenti Windows 11, questa. L’azienda oggi ha infatti annunciato ufficialmente buona parte delle novità intraviste, alcune finora nelle versioni in anteprima, alcune inedite, tutte in arrivo con un nuovo major update in fase di distribuzione in queste ore. Si tratta del cosiddetto aggiornamento a Windows 11 Moment 2, un aggiornamento che introduce un sacco di nuove funzioni, modifiche e ritocchi vari a un sistema operativo in continua evoluzione, ora più che mai.

Un assaggio delle novità di Windows 11 annunciate oggi da Microsoft? Il nuovo Bing AI disponibile nella barra delle applicazioni, l’anteprima di Collegamento al Telefono per iOS, le schede di Blocco Note, l’intelligenza artificiale nella ricerca di Esplora file e altro ancora. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le novità di Windows 11 Moment 2

La nuova barra della applicazioni e l’IA

Una delle novità principali di questo aggiornamento di Windows 11 riguarda il nuovo Bing AI, la versione che qualche giorno fa arrivava anche su smartphone Android e iOS. Si tratta del servizio basato sulle soluzioni di intelligenza artificiale di OpenAI, l’azienda che ha sviluppato ChatGPT, ora disponibile direttamente nella barra delle applicazioni di Windows 11, per semplificarne l’uso, per cercare, rispondere e generare nuovi contenuti direttamente da lì.

Ma oltre a questo, l’aggiornamento in questione rende la stessa barra delle applicazioni più utile anche per fare altre cose. Ad esempio permette di regolare direttamente da lì le impostazioni di Windows Studio Effects, la raccolta di funzioni legata agli effetti, con l’utente che può ad esempio gestire la sfocatura dello sfondo, l’inquadratura o il contatto visivo più rapidamente.

Da segnalare al riguardo anche le funzioni legate all’intelligenza artificiale per trovare i file dal menu Start. Si tratta di un’esclusiva di Windows 11 Pro (per ora) e di chi ha aderito ad Azure Active Directory (noto come AAD, è un servizio di gestione delle identità e degli accessi basato sul cloud di Microsoft), che permette agli utenti di trovare contenuti correlati sia sul PC che in cloud per prepararsi a riunioni, accedere ai file di collaborazione e altro, in ottica lavorativa. Una funzione simile sarà disponibile in futuro anche su Esplora file, per facilitare la ricerca di file per l’appunto.

Collegamento al Telefono per iOS e altre novità per Android

Anche più interessante l’apertura di Microsoft verso i dispositivi di Apple, con il supporto della funzione Collegamento al Telefono per i dispositivi iOS. Si tratta di una novità disponibile in anteprima, per il momento un’esclusiva distribuita nel canale Insider, prima di essere disponibile effettivamente per tutti.

Per chi non lo sapesse Collegamento al Telefono (Phone Link) di Windows 11 è un servizio che permette di accedere ai contenuti dello smartphone Android, oltre che per gestire chiamate e messaggi direttamente dal PC. Ebbene, tutto questo funzionerà anche con iPhone, con iMessage e tutti i servizi di Apple. Qui per maggiori informazioni.

Per quanto riguarda invece gli utenti Android, con dispositivi Samsung nello specifico, Microsoft annuncia che saranno in grado di attivare l’hotspot personale del telefono con un solo clic dalle reti Wi-Fi di Windows, con Collegamento al Telefono attivo. Oltre a questo, potranno anche continuare a navigare sul web dallo smartphone al PC Windows più semplicemente, con una funzione che permette di trasferire le sessioni del browser, riservata anche in questo caso agli utenti Samsung.

Registrazione dello schermo e schede

Come preventivato, Microsoft introduce poi un registratore di schermo, integrato direttamente nello strumento di cattura di serie su Windows 11, una funzione attesa da molti e attivabile sia selezionando l’opzione relativa che attraverso la scorciatoia Windows + Maiusc + S.

Per quanto riguarda invece Blocco Note, la novità sta nella possibilità di aprire più note in una sola finestra, grazie alle schede ormai presenti un po’ ovunque su Windows e non solo.

Le altre novità

Questo aggiornamento di Windows 11 migliora anche l’integrazione con Microsoft Teams, implementando la funzione di Chat nella barra delle applicazioni, facilitando l’avvio di chiamate, la condivisione di link e altro, inserendo tutto in un’unica finestra.

Microsoft migliora facilita anche l’accesso alla funzione Assistenza rapida, ora disponibile direttamente nel menu Start, assieme al nuovo puntatore laser che è possibile utilizzare per evidenziare varie cose quali menu, icone o altri elementi visibili sullo schermo.

Per quanto riguarda poi gli widget, Windows 11 ne migliora l’utilizzo semplificando l’accesso e l’interfaccia fornendo le informazioni principali subito, disponibili a colpo d’occhio.

Si segnalano poi anche delle novità per chi utilizza il sistema operativo di Microsoft con dispositivi touchscreen. Ad esempio la barra delle applicazioni che scompare automaticamente quando si scollega lo schermo dalla tastiera, o la gestione facilitata del riquadro dei widget, espandibile con uno swipe verso l’alto, novità che si aggiungono ad altri cambiamenti integrati di recente, fra cui la gestione delle finestre con un tocco, i gesti e i controlli touch per Snap.

Questo nuovo aggiornamento di Windows 11 porta inoltre nel Microsoft Store l’app Windows 365, applicazione che permette di accedere al PC Cloud direttamente da desktop, utile per gli amministratori IT (che in più potranno abilitare i dipendenti con processi di single sign-on) ma anche per gli altri utenti.

Da sottolineare, oltre ai nuovi suggerimenti legati al consumo di energia per comprendere l’impatto sull’ambiente delle proprie scelte, per abilitare o meno le funzioni di risparmio energetico, Microsoft porta su Windows 11 nuove funzioni di accessibilità, che includono il supporto per i display braille (come per l’applicazione Narrator) e un migliore accesso vocale per le app più importanti del sistema operativo, quali Esplora file e Word.

Disponibilità del nuovo aggiornamento di Windows 11

Microsoft ha annunciato tutte queste novità come parte di un aggiornamento di Windows 11 (per la versione 22H2 è contraddistinto da KB5022913) e delle app interessate, update disponibili a partire da oggi, 28 febbraio 2023. Dovreste quindi trovarli già su Windows Update, magari forzando la ricerca premendo su “Verifica disponibilità aggiornamenti”, e sulla sezione apposita del Microsoft Store. In ogni caso, l’azienda ha comunicato che la disponibilità completa delle nuove funzioni è prevista con il prossimo aggiornamento di sicurezza di marzo 2023.

