Netflix ha lanciato per la prima volta il suo servizio di giochi per dispositivi mobili alla fine del 2021. Il codice dell’app per iOS suggerisce che la piattaforma intende portare la sua offerta videoludica anche sulle TV.

Netflix potrebbe consentire di giocare sulle TV utilizzando lo smartphone come controller

Secondo quanto riferito da Bloomberg, nell’app per iOS è stata individuata la seguente stringa che lascia pochi dubbi:

“Un gioco sulla tua TV ha bisogno di un controller per funzionare. Vuoi usare questo smartphone come controller di gioco?”

Netflix ha recentemente affermato di voler rendere i suoi giochi fruibili su tutti i dispositivi collegati all’account e il fatto di poter utilizzare il proprio iPhone per giocarci sulla TV appare in linea con questo obiettivo.

In più, consentire agli utenti di utilizzare il loro smartphone come controller eviterebbe a Netflix di dover rilasciare una propria periferica di gioco dedicata, come successo per il defunto servizio di cloud gaming Google Stadia.

Infine bisogna considerare che Netflix ha confermato che sta lavorando su un servizio di cloud gaming tutto suo, pertanto è probabile che prossimamente i giochi su Netflix saranno fruibili anche su TV e altri dispositivi collegati all’account attraverso lo smartphone.

Da non perdere: Cosa guardare su Netflix a marzo? Tutte le novità tra film, serie TV e originals