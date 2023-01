Come da previsioni, oggi, 18 gennaio 2023, Google ha chiuso Stadia definitivamente. Significa che i server di gioco e la piattaforma di cloud gaming stessa non saranno più online e, di conseguenza, gli utenti non potranno più giocare ai giochi della propria raccolta, purtroppo per i (pochi) fan, ai quali Google ha riservato tuttavia qualche magra consolazione.

Addio a Google Stadia: le cose da sapere

Già a fine settembre, quando Google ne annunciava la chiusura si parlava di rimborsi, partiti poi di lì a qualche settimana. L’azienda di Mountain View prometteva di iniziare a emettere i rimborsi per gli acquisti effettuati sullo store di Google Stadia a partire dal 9 novembre scorso e di cercare di elaborarne la maggior parte entro oggi, 18 gennaio 2023. Ma nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora nulla non c’è da temere, come si può intuire dalle FAQ apposite condivise qui da Google.

Oltre a questo e alla possibilità di trasferire alcuni dei vostri giochi da Stadia a PC, l’altra magra consolazione cui accennavamo riguarda poi il controller di Google Stadia, che proprio nella giornata di ieri Big G ha reso meno inutile grazie a un aggiornamento che ne abilita il supporto Bluetooth, che potete installare comunque entro il 31 dicembre 2023.

Per il resto, a parte prendere commiato da un altro servizio di Google nato sotto una cattiva stella, nient’altro da aggiungere se non invitarvi a leggere la stessa pagina del Centro assistenza di Google Stadia citata sopra dove trovate altre informazioni utili e fugare eventuali dubbi in proposito.

