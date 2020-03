La televisione sta tornando di moda ma in chiave tutta nuova e molto più legata ai servizi di streaming. Avere una smart TV in casa nel 2020 apre le porte al nuovo intrattenimento fatto di Netflix, Amazon Prime Video e l’ultimo arrivato Disney Plus.

Non solo, grazie alla possibilità di lanciare contenuti in streaming dallo smartphone in maniera semplicissima sarà possibile godersi comodamente dal divano un video di Youtube, mettere della musica di sottofondo da Spotify oppure avviare una partita in cloud gaming grazie a Stadia. Il tutto senza rinunciare alle basi, la qualità di visione sempre più accurata e precisa dei migliori smart TV del mercato.

Migliori smart TV: tipologia e sistemi operativi

Le smart TV sono in circolazione da un bel po’ di anni ma solo negli ultimi hanno iniziato a funzionare a dovere. Finalmente si trovano in circolazione smart TV con sistemi operativi proprietari veloci e pienamente compatibili con tutti i servizi più diffusi, il merito è dell’investimento fatto dai brand sulla scheda tecnica puntando a processori più rapidi e antenne wifi in grado di gestire al meglio anche streaming di dati abbastanza importanti basti pensare ad una serie Netflix come Stranger Things da vedere assolutamente in 4K HDR.

Restando in tema di sistemi operativi, le smart TV non hanno trovato un vero e proprio standard unificato. Alcuni produttori hanno puntato su Android TV per la maggior compatibilità con i servizi e le applicazioni più diffuse via Play Store, oltre al fatto di lasciare a Google il compito di mantenere il sistema operativo aggiornato. Altri invece hanno puntato su un sistema operativo proprietario con tutte le complicazioni che possono nascere. Samsung negli anni è riuscita a gestire benissimo il suo ecosistema integrando smartphone e smart TV alla grande con tantissimi servizi. Contrariamente altri brand non sono riusciti a mantenere sempre il sistema operativo aggiornato e sicuro e soprattutto compatibile con tutti i nuovi servizi in arrivo. Per dirne una, l’applicazione ufficiale di Disney+ non è disponibile su tutte le smart TV con sistema operativo proprietario. Il consiglio è quindi quello di affidarsi sempre a brand con una grande cura per l’ecosistema in modo da evitare di avere una smart TV obsoleta dal punto di vista software nel giro di due o tre anni.

Il display è il secondo punto cruciale della questione. Le migliori smart TV stanno puntando su diagonali sempre più importanti e risoluzioni elevatissime, ci sono esempi di smart TV premium da oltre 70″ e risoluzione 8K. Quel tipo di formato ha un costo proibitivo ma anche lo standard medio di è alzato non di poco ed è una buona notizia perché per quanto si possano inserire funzioni innovative e comode, una televisione deve avere nel display la sua massima espressione di qualità. Non è solo la tecnologia del display ad essere migliorata ma anche la disponibilità dei vari tagli di diagonale. Oggi è molto facile trovare le migliori smart TV da 24 pollici, 32 pollici, 40 pollici ed anche migliori smart TV 55 pollici e ben 65 pollici. C’è l’imbarazzo della scelta per un semplice motivo, siamo circondati da display, c’è lo smartphone sempre più grande, c’è il monitor del computer, c’è il tablet e non è semplice trovare una diagonale soddisfacente per le proprie esigenze. Un consiglio sulla risoluzione dello smart TV, scegliete sempre un Full HD. Cercate di non scendere alla risoluzione HD o almeno, se non avete enormi limiti di budget. Avere una risoluzione Full HD vi permetterà di godere al meglio di tantissimi contenuti che vengono prodotti con il Full HD come requisito minimo, ad onor del vero le grandi produzioni sono girate in 4K per poi essere veicolate anche a risoluzioni più basse.

La tecnologia dei display attualmente in commercio si divide tra i migliori smart TV LCD e smart TV OLED. C’è qualche eccezione, c’è anche qualche brand che utilizza una nomenclatura proprietaria ma generalmente ci si trova davanti a questa scelta. La tecnologia LCD ha molti più anni sulle spalle rispetto ai display OLED ed è considerata una soluzione inferiore in termini di qualità pura. In termini pratici è una luce LED ad illuminare il pannello ma non riesce ad essere dinamica e reattiva come un OLED che è una tecnologia più avanzata in grado di illuminare il singolo pixel in maniera precisa. Non è questa la sede per entrare nel merito della discussione LCD vs OLED ma il mercato parla chiaro, la fascia alta è affidata ai display OLED.

Nella scelta della miglior smart TV si possono trovare molti più elementi in grado di generare dubbi o indecisioni, per questo motivo è importante tenere a mente a quale sistema operativo affidarsi, quale diagonale puntare e a che tecnologia affidarsi con la risoluzione giusta per le proprie esigenze. Per non generare troppa confusione nel mondo delle televisioni un po’ tutte uguali, questa guida ai migliori smart TV non è una lista di tutte le TV sul mercato ma una selezione accurata delle migliori. La selezione delle migliori smart TV è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste televisioni sono nei nostri uffici e nelle nostre case. Ecco la divisione delle migliori smart TV per fascia di prezzo:

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione delle migliori smart TV del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Siamo sinceri, non molti produttori di notebook possono godere di un servizio post vendita soddisfacente, avere uno step di garanzia in più con Amazon è un gran bel vantaggio. Pensateci.

Migliori smart TV sotto 300 Euro

Le smart TV entro i 300 Euro realmente valide non sono tantissime. Il consiglio generale è sempre quello di prendere una risoluzione almeno Full HD ma se il budget è particolarmente limitato c’è anche una smart TV HD che potrebbe andare bene a chi non ha grosse pretese. I migliori televisori smart in questa fascia di prezzo non hanno diagonali troppo estese ma ribadiamo che per una smart TV questa è la soglia minima di prezzo.

TCL 32ES561 Android TV

La smart TV da 32 pollici più economica del mercato arriva da un produttore poco noto in Italia ma capace di fare ottimi prodotti. TCL è un brand che si sta affacciando in Italia con alcune proposte interessanti tra le tante spicca questa smart TV con sistema operativo Android TV pienamente compatibile con il Play Store per tutte le app ed è compatibile anche con Google Assistant per le funzioni smart. Dal punto di vista tecnico ha una diagonale da 32″ con risoluzione solo HD, questa è la sua più grande pecca ma per 199 Euro ci può stare.

HISENSE H40BE5500

Anche Hisense è un brand poco noto in Italia ma assolutamente in grado di portare sul mercato prodotti competitivi. La sua smart TV LED da 40 pollici con risoluzione FullHD ha un rapporto qualità-prezzo interessante. Il sistema operativo della smart TV è proprietario ma comunque compatibile con i servizi di streaming più diffusi, tra le note di merito c’è l’applicazione di controllo remoto dallo smartphone. Costa 269 ed è da tenere in considerazione.

Migliori smart TV sotto 500 Euro

Questa è la fascia di prezzo dove si possono fare veri e propri affari. Tutte televisioni selezionate hanno una risoluzione 4K, il supporto HDR e sono tra le migliori smart tv 40 pollici, non c’è nessuna diagonale inferiore. In questa fascia le smart TV sono dei veri e propri best buy per chi vuole avere delle prestazioni alte e una qualità di visione decisamente apprezzabile grazie alla risoluzione 4K.

HISENSE H43BE7400

Hisense è in grado di proporre al mercato una smart TV da ben 40 pollici con risoluzione Ultra HD 4K con Dolby Vision HDR al prezzo 349 Euro. Il rapporto qualità-prezzo è eccellente, considerando anche il design borderless elegante e moderno si può tranquillamente affermare che non c’è nulla che non vada in questa smart TV. Il sistema operativo è sempre proprietario ma compatibile con Netflix, Prime Video, Dazn, TimVision e tante altre piattaforme. Hisense ha sviluppato anche una Scene Recognition basata su Intelligenza Artificiale in grado di ottimizzare audio e video in maniera totalmente automatica. Esatto, tutte queste funzioni tecniche e software al prezzo di 349 Euro.

LG TV LED 4K AI Ultra HD

LG con il suo smart TV LED è intenzionata a fare sul serio, il brand è una sicurezza per la produzione di televisori. La diagonale è di 49 pollici, decisamente ampia, la risoluzione è 4K con Active HDR e tecnologia True Color Accuracy per migliorare la precisione cromatica del pannello. Il design non è particolarmente estremo ma c’è anche una grande cura per la sezione audio con l’equalizzazione Ultra Surround. Il sistema operativo è proprietario ma compatibile con tutti i servizi di streaming, in momento c’è in attesa di compatibilità solo Disney+.

TCL 50DP661 Android TV

TCL presenta una smart TV con Android TV decisamente avanzata sia dal punto di vista estetico sia funzionale. Il design è molto piacevole, le cornici attorno al display sono ridotte ed anche lo spessore è contenuto. La diagonale di una delle migliori smart TV è da 50 pollici, la risoluzione è 4K con supporto ad HDR Pro, Wide Color Gamut e per la sezione audio DTS Premium Sound. Il sistema operativo Android TV offre tutte le connessioni possibili e immaginabili, è pienamente compatibile con i servizi più diffusi e massimizza la capacità di questo smart TV di essere un centro unico per l’intrattenimento. Costa solo 426 Euro ed è un best buy.

Samsung UE49RU8000U Smart TV

Samsung entra in gioco con una smart TV dalla qualità elevatissima. Si tratta di una tv Samsung da 49 pollici con risoluzione 4K Ultra HD con supporto HDR10 e tecnologia Dynamic Crystal Color che in coppia con la funzione UHD Dimming è in grado di ottimizzare nitidezza e livelli di nero/bianco per regolare il contrasto in maniera fine. Le funzioni esclusive sono tantissime, ci sono ottimizzazioni per i gamer, c’è il supporto ad Alexa e Google Assistant, c’è la compatibilità con Apple AirPlay 2 ed, ovviamente, l’ecosistema Samsung con Bixby. Il prezzo non è assolutamente male considerando quanta esperienza ha Samsung in questo settore, 433 Euro è un prezzo più che invogliante.

Migliori smart TV sotto 800 Euro

Le migliori smart TV in questa fascia di prezzo non rinunciano a nulla. Le diagonali diventano importanti, la tecnologia dei pannelli migliora sempre più andando ad ottimizzare la riproduzione in HDR, anche la sezione audio migliora sensibilmente. Il design fa il vero passo in avanti con smart TV in grado di mimetizzarsi nell’ambiente domestico oppure in grado di esaltarlo. Ecco le migliori smart TV sotto 800 Euro.

Panasonic Tx-49Fx613E

Una gran bella smart TV da parte di Panasonic che offre ben 49 pollici con risoluzione 4K, supporto HDR e ottimizzazione Multi HDR in grado di supportare più profili come HDR10 e Hybrid Log Gamma. Il sistema operativo è proprietario, non è il punto forte della smart TV ed è un peccato ma supporta ogni tipo di contenuto in streaming. Una soluzioni di Panasonic molto valida per la scheda tecnica, meno per le funzioni smart.

Samsung TV QE43LS03RAUXZT

Una delle migliori smart TV in circolazione, è un capolavoro da parte di Samsung che con la serie The Frame ha alzato lo standard qualitativo. Questa smart TV da 43 pollici in 4K utilizza la tecnologia QLED per essere cromaticamente fedele con la realtà tanto da poter essere scambiata per un vero quadro grazie alle cornici ridotte ed al suo minimalismo, non a caso si chiama The Frame. Questo pezzo d’arte può essere esaltato con la modalità Arte in modo da esaltare l’ambiente domestico quando non in uso oppure può diventare il vero centro totale dell’intrattenimento grazie al sistema operativo completo e pienamente compatibile con tutti i servizi.

LG TV NanoCell AI

Smart TV da 55 pollici con risoluzione 4K e tantissima tecnologia da parte di LG. Il brand ha creato un vero portento con una scheda tecnica piena zeppa di certificazioni e soluzioni per migliorare l’esperienza visiva. Il processore di elaborazione è il nuovo a7 di seconda generazione con AI Deep Learning in grado di gestire il Cinema HDR di LG che integra HDR10 e Adavanced HDR di Technicolor. Il design è fantastico, è una smart TV elegantissima e sebbene il sistema operativo sia proprietario, è disponibile il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa. Costa tanto ma ne vale la pena.

Migliori smart TV oltre 800 Euro

Oltre 800 Euro c’è il top del mercato consumer. Non si trovano ancora con facilità le smart TV 8K ma le soluzioni proposte in questa selezione sono dotate tecnologia OLED, la massima espressione per godere di contenuti multimediali con una qualità impressionante. Non solo, in questa fascia di prezzo si trovano HDR avanzati, intelligenza artificiale ed anche televisori particolarissimi con il Samsung The Frame o le impressionanti luci della smart TV Philips.

Sony KD49XE8096

Sony affida il sistema operativo della sua smart TV ad Android TV e fa benissimo, in questo modo non deve preoccuparsi di compatibilità, di applicazioni e di aggiornamenti, con Android TV si è al sicuro ed è il massimo per l’intrattenimento. Sony ha dovuto semplicemente fare un grande lavoro di contenimento del prezzo, perché per meno di 1000 Euro, 880 per la precisione, è riuscita a creare una smart Tv 4K HDR Edge LED da 49 pollici con un design elegante, perfetto per gli ambienti moderni e con una qualità di visione cinematografica.

TCL 65EP681

Anche TCL ha dovuto operare in maniera saggia per inserire tantissime funzioni avanzate per la sua smart TV entro i 1000 Euro. Il sistema operativo è Android TV ma c’è anche la compatibilità con Amazon Alexa per poter controllare il tutto con i comandi vocali di Amazon oltre quelli di Google Assistant. Dal punto di vista tecnico non manca nulla, ben 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD con HDR10, Micro Dimming Pro e Wide Color Gamut. Il design è moderno e minimalista grazie all’assenza delle cornici. Costa giusto 999 Euro ed è una soluzione interessante.

Samsung The Frame

Ancora il capolavoro da parte di Samsung con la serie The Frame di fascia alta. Questa smart TV da 65 pollici in 4K utilizza la tecnologia QLED per essere cromaticamente fedele con la realtà tanto da poter essere comparata ad un vero quadro grazie alle cornici ridotte ed al suo minimalismo, non a caso si chiama The Frame. Questo pezzo d’arte può essere esaltato con la modalità Arte in modo da esaltare l’ambiente domestico quando non in uso oppure può diventare il vero centro totale dell’intrattenimento grazie al sistema operativo completo e pienamente compatibile con tutti i servizi. C’è ben poco da dire per questa smart TV, costa tantissimo ma è molto più di una televisione con un sistema operativo.

LG TV OLED AI

Vero, la cifra è altissima ma LG ha deciso di lanciare il suo smart TV OLED con un pacchetto promozionale con anche la sound bar ad un prezzo inferiore ai 2000 Euro. La smart TV di LG dotata di AI è da 65 pollici con risoluzione 4K, cinema HDR e una qualità di visione impressionante grazie alla tecnologia OLED. Non solo, LG ha pensato anche ai gamer ed ha introdotto il supporto G-Sync di NVIDIA per poter ampliare il già vasto sistema di intrattenimento composto da tutti i servizi di streaming. Un pacchetto completo, una soluzione definitiva ad un prezzo non proprio alla portata.

Philips 65OLED754

La smart TV di Philips è unica nel suo genere perché integra anche delle luci dinamiche che si orchestrano alla perfezione con le scene di movimento e azione, tra le altre cose possono essere sincronizzate anche con le luci per la smart home del brand. Tralasciando l’impatto estetico dato dalle luci e dalle cornici incredibilmente ridotte, questa smart TV è da ben 65 pollici con risoluzione 4K, HDR 10 e copertura dello spazio colore del 99%. Il tutto è esaltato dalla tecnologia OLED in grado di massimizzare la visione di ogni scena e di far brillare ancora di più i colori. Dal punto di vista audio Philips ha stretto la mano a Dolby con l’equalizzazione Atmos in grado di regalare un suono profondo ed immersivo. Il sistema operativo è proprietario e supporta tutti i servizi più diffusi, in attesa invece quelli nazionali come TIMVision e RAIPlay.

Migliori smart TV in assoluto

