Mancano ancora alcuni mesi all’annuncio ufficiale di iOS 17, la prossima versione del sistema operativo per iPhone che arriverà in forma stabile al culmine di un percorso di sviluppo che, secondo previsioni, dovrebbe iniziare nel mese di giugno.

Sebbene in un primo momento sembrava che Apple avesse in cantiere di sfruttare questo grosso aggiornamento per risolvere le criticità emerse su iOS 16 sin dal momento del lancio e (non tutte) risolte a fatica dagli sviluppatori del colosso di Cupertino, dirottando gran parte delle risorse nello sviluppo di xrOS (l’inedito sistema operativo dedicato alla realtà mista che debutterà con il visore Reality Pro), pare che i piani siano cambiati e che iOS 17 possa effettivamente portare al debutto alcune nuove funzionalità.

iOS 17, non solo correzione di bug secondo Gurman

Nonostante manchino ancora un paio di mesi all’annuncio ufficiale e circa sei mesi al suo arrivo in forma stabile, tra tutti i sistemi operativi di prossima generazione, è indubbiamente la nuova versione di iOS quella che fa più parlare di sé.

Tra un concept che ne ha immaginato nuove funzionalità e altri dettagli emersi in relazione a ciò che offriranno gli iPhone 15, ovvero i primi smartphone che debutteranno sul mercato nativamente dotati della prossima major release del sistema operativo mobile della mela morsicata, la situazione ha iniziato lentamente a delinearsi già negli ultimi mesi.

In un primo momento, sembrava scontato che il colosso di Cupertino sfruttasse iOS 17 e gli altri OS di nuova generazione per correggere esclusivamente bug e malfunzionamenti dei predecessori, lasciando all’inedito xrOS il ruolo di vera novità dell’anno.

Come anticipato in apertura, sembra che nel tempo siano cambiati i piani di Apple nello sviluppo di iOS 17: stando a quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg all’interno della sua newsletter Power On, pare che la prossima versione possa portare al debutto nuove funzionalità degne di nota.

Ci sarebbe spazio per alcune novità degne di nota

Secondo Gurman, iOS 17 (nome in codice “Dawn”) dovrebbe includere diverse funzionalità che risulteranno “piacevoli da avere” per gli utenti: sembra che Apple stia ascoltando i feedback dei propri utenti, cercando di soddisfarli introducendo le funzionalità più richieste.

Il giornalista non si è tuttavia sbilanciato su quali possano essere tali funzionalità, lasciandoci un po’ con l’amaro in bocca.

Secondo ciò che sappiamo finora, il prossimo major update potrebbe includere un’esperienza con Apple CarPlay di nuova generazione, alcune novità legate a Siri, il supporto al sideloading delle app, la compatibilità con store di terze parti, svariati miglioramenti e la nuova app legata al visore per la realtà mista di Apple.

Insomma, la carne al fuoco sembra tanta già adesso ma immaginiamo che nelle prossime settimane continueranno ad emergere sempre più dettagli che ci accompagneranno fino al momento dell’annuncio ufficiale, quando scopriremo effettivamente lo zoccolo duro che caratterizzerà il nuovo e atteso iOS 17.

Quando arriverà iOS 17?

Come abbiamo più volte scritto rifacendoci alla tradizione, Apple dovrebbe presentare iOS 17 durante il keynote di apertura della WWDC 2023, storicamente programmata per l’inizio del mese di giugno.

Al fianco del sistema operativo per iPhone, arriveranno anche le nuove versioni di tutti gli altri sistemi operativi, mobili e non, del colosso di Cupertino, ovvero iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 e tvOS 17.

Quest’anno, inoltre, dovrebbe debuttare anche l’inedito xrOS (nome ancora non definitivo), atteso in un primo momento ad aprile ma poi rimandato a giugno; stando a quanto trapelato in precedenza, sarebbe questo sistema operativo ad avere la precedenza su tutti gli altri, in termini di risorse assegnate.

Se la “nascita” di iOS 17 è da collocare alla WWDC 2023, l’arrivo in forma stabile su tutti gli iPhone compatibili (e sui prossimi iPhone 15) è previsto tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno (per farci un’idea, iOS 16 è stato rilasciato, in forma stabile il 12 settembre 2022, pochi giorni dopo l’annuncio degli iPhone 14).

