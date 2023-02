Brutte notizie per chi attende con impazienza il lancio del nuovo dispositivo AR/VR di Apple: il colosso di Cupertino, infatti, pare abbia deciso di rinviare il suo lancio ufficiale.

Inizialmente in programma per aprile, per il debuto del nuovo dispositivo di Apple ci sarà da avere pazienza sino a giugno e pare che l’azienda abbia scelto a tal fine la Worldwide Developers Conference 2023 come vetrina per dare il giusto risalto al suo ultimo gioiellino tecnologico.

Apple ha deciso che serve avere ancora un po’ di pazienza

Stando a quanto viene riportato da Mark Gurman di Bloomberg, il colosso di Cupertino all’inizio di questo mese si sarebbe reso conto di non essere in grado di rispettare i piani iniziali, secondo i quali l’evento di lancio del dispositivo avrebbe dovuto essere organizzato in aprile e, pertanto, ha scelto di rinviare la presentazione di un paio di mesi.

Alla base della decisione di Apple vi sarebbero dei problemi hardware e software che devono ancora essere risolti e a causa dei quali i tempi di ottimizzazione del dispositivo non potrebbero essere certi.

Chi attende questo dispositivo AR/VR con impazienza e curiosità probabilmente ricorderà che questa non è la prima volta che Apple decide di posticipare la sua presentazione: inizialmente tale visore avrebbe dovuto essere pronto per la metà del 2022, quindi il colosso statunitense ha rimandato il suo lancio a gennaio 2023 ed ancora ad aprile 2023.

Dati i precedenti, ad oggi che per giugno Apple sia effettivamente pronta per annunciare il suo nuovo dispositivo non è una cosa così scontata.

Del resto, c’è da considerare che dopo la presentazione (ci si augura a giugno) il team di Apple continuerà a lavorare all’ottimizzazione di questo visore AR/VR in vista del suo esordio sul mercato, al momento in programma entro la fine del 2023 (e non è possibile escludere eventuali ritardi).

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, gli utenti dovrebbero essere in grado di controllare il dispositivo di Apple sia con i movimenti degli occhi che con i gesti delle mani ma tutto ciò avrà un costo piuttosto elevato: per acquistarlo, infatti, probabilmente ci sarà da spendere una cifra vicina ai 3.000 dollari.