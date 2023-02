Con i prossimi iPhone 15 di Apple debutterà iOS 17, la prossima versione del sistema operativo per gli iPhone che dovrebbe essere annunciata ufficialmente, come da tradizione, in occasione del keynote di apertura della Worldwide Developer Conference di quest’anno.

Finora abbiamo sentito parlare abbastanza marginalmente della prossima release, grazie ad alcuni dettagli emersi per confermare alcune specifiche dei futuri iPhone top gamma ma ciò è normale perché, in linea di massima, le novità software della mela morsicata rimangono nell’ombra fino alle ultime settimane che precedono il lancio. Parker Ortolani, un designer noto per altri concept su prodotti software del colosso di Cupertino, ha voluto immaginare iOS 17 come evoluzione di iOS 16 tramite un concept ben fatto e abbastanza dettagliato.

iOS 17 immaginato in un interessante concept

Sono passati poco più di cinque mesi da quando Apple ha rilasciato per la prima volta in versione stabile iOS 16, quello che è attualmente il più recente sistema operativo per iPhone, ma già da tempo si parla di iOS 17 (nome in codice Dawn), designato successore che arriverà più avanti nel corso del 2023.

Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato di alcune nuove funzionalità o dei miglioramenti a funzionalità già esistenti scovate all’interno del codice sorgente (trapelato in rete): nello specifico, si parlava di novità per molte app realizzate da Apple ma senza entrare troppo nello specifico.

Oggi, invece, vi mostriamo un concept di iOS 17 realizzato dal noto designer Parker Ortolani (lo scorso anno vi avevamo mostrato il suo concept di iPadOS 16) che ha messo nero su bianco la sua personalissima visione di cosa vorrebbe vedere sul prossimo sistema operativo per iPhone.

iOS 17 ancora più personalizzabile di iOS 16

Con il motto “More personal. More powerful”, Parker Ortolani ha presentato sul portale Behance il suo concept di iOS 17, un sistema operativo che immagina come “ricco di nuove funzionalità per aiutarti a personalizzare ulteriormente la tua esperienza con iPhone” aggiungendo che “Siri è più intelligente che mai. I nuovi widget possono aiutarti a renderti più produttivo. E le notifiche sono più fluide che mai.”

Secondo il designer, quindi, Apple dovrebbe concentrarsi sull’ottimizzare ciò che è già presente all’interno del sistema operativo, rendendo iOS 17 ancor più personalizzabile di iOS 16, quella che, finora, è indubbiamente la versione del sistema operativo per iPhone più personalizzabile di sempre.

Il designer immagina alcune nuove funzionalità legate alla personalizzazione (proponendo addirittura quattro nuovi sfondi), un migliore utilizzo della Dynamic Island presente sugli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max (ma che probabilmente sarà presente su tutta la gamma iPhone del 2023), nuove possibilità per le attività in tempo reale, una nuova casa per Siri. Vediamo nel dettaglio le novità.

Maggiore personalizzazione per la schermata di blocco

Il primo aspetto affrontato dal concept di iOS 17 è la maggiore personalizzazione della schermata di blocco personalizzabile, caratteristica peculiare di iOS 16 che l’ha portata al debutto nel mondo iPhone.

Ortolani immagina che Apple possa introdurre tanti nuovi font per l’orologio e nuovi widget, ad esempio provenienti da Apple Wallet o dall’app Salute, per spingere al massimo in questa direzione.

La propria personalizzazione della schermata di blocco si può condividere

Spingendosi oltre, il designer immagina una nuova possibilità che consente agli utenti di condividere, con amici, familiari e sul Web, la propria personalizzazione della schermata di blocco, al pari di come si condividerebbe un file.

La condivisione della propria personalizzazione della schermata di blocco di iOS 17 conterrebbe lo sfondo, la disposizione dei widget, il font scelto e i colori. Attualmente, una pressione prolungata sulla schermata di blocco consente solo di modificare la schermata attuale o crearne una nuova.

I banner di notifica incontrano la Dynamic Island

Guardando a iOS 16, uno dei punti su cui c’è indubbiamente più margine di miglioramento è nella gestione della Dynamic Island (attualmente presente solo sugli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max), ancora troppo poco tenuta in considerazione dagli sviluppatori di app di terze parti e decisamente poco sfruttata, in generale.

Ortolani immagina un nuovo meccanismo per sfruttare appieno la Dynamic Island su iOS 17: per farlo, ha reinventato i banner di notifica trasformandoli da schede a pillole (riprendendo la forma dell’isola); alla ricezione di una notifica, dunque, questa non verrebbe mostrata al di sotto della Dynamic Island all’interno del solito banner rettangolare ma ingloberebbe in tutto e per tutto l’isola, migliorando decisamente l’estetica.

I widget della schermata di blocco arrivano nella schermata iniziale

Sempre in tema personalizzazione, il designer ha immaginato che con iOS 17 Apple possa implementare i widget della schermata di blocco personalizzabile di anche nella schermata iniziale.

In fin dei conti, si tratta di widget 1×1 o 2×1 decisamente più semplici di quelli già esistenti per la schermata iniziale, che possono anche occupare molte file e colonne del layout scelto.

Siri ha una nuova casa e nuovi superpoteri

All’interno di questo concept di iOS 17 si ritaglia uno spazio importante Siri, l’assistente virtuale di Apple che ottiene una nuova casa e nuovi superpoteri.

Ortolani, infatti, immagina Siri rinnovato e potenziato, nonché spostato all’interno della Dynamic Island (dal basso della schermata); nell’immagine, viene mostrata l’animazione in fase d’ascolto e la risposta dell’assistente quando gli viene chiesto di iniziare una nota rapida, richiesta soddisfatta con l’apertura del block notes direttamente a partire dall’isola dinamica (che, anche in questo caso, viene così sfruttata a dovere).

Le attività in tempo reale direttamente nella schermata iniziale

L’ultimo aspetto su cui il designer ha lavorato di fantasia (ma non troppo) è legato alle Live Activities (note da noi come attività in tempo reale), una funzionalità dalle potenzialità enormi ma che, ad oggi, è sfruttata veramente poco (e talvolta male).

Il designer ha immaginato di portare le attività in tempo reale direttamente sulla schermata di iOS 17: nello specifico, quando sono attive delle Live Activities esse vengono visualizzate in pila (con tanto di contatore sotto), dando la possibilità all’utente di destreggiarsi facilmente tra varie attività contemporaneamente.

Il concept pensa anche agli sfondi di iOS 17

A conclusione del progetto, il designer ha aggiunto quattro immagini che corrispondono ai vari sfondi visualizzati sull’iPhone presente nelle varie infografiche legate al concept. Questi sfondi, visibili nella seguente galleria, presentano l’alternanza di forme geometriche e varie sfumature (gradiente) di colore, tra cui vediamo tonalità di verde, blu, arancione e viola.

Al di là del concept, le cose da migliorare sul sistema operativo sarebbero tante

Tralasciando il dettagliatissimo lavoro realizzato dal designer e tornando alla realtà, iOS 16 e iOS in generale soffrono di tante piccole problematiche, alcune davvero inspiegabili come l’inesistenza di un tasto indietro o di una gesture indietro che si comporti allo stesso modo da ogni schermata.

Vedremo se gli ingegneri di Apple prenderanno in considerazione quanto suggerito da Ortolani e se faranno tesoro dei numerosi feedback che, sin dal debutto, hanno accompagnato iOS 16, non di certo il più fortunato dei sistemi operativi mobili della mela morsicata.

Quando debutterà ufficialmente iOS 17?

Come anticipato in apertura, rifacendoci alla tradizione, Apple dovrebbe presentare iOS 17 durante il keynote di apertura della WWDC 2023, storicamente programmata per l’inizio del mese di giugno.

Al fianco del sistema operativo per iPhone, arriveranno anche le nuove versioni di tutti gli altri sistemi operativi, mobili e non, del colosso di Cupertino, ovvero iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 e tvOS 17.

Quest’anno, inoltre, debutterà xrOS (nome ancora non definitivo), il sistema operativo dedicato alla realtà mista (virtuale e aumentata) che debutterà con il visore Reality Pro; stando a quanto trapelato in precedenza, sembra che questo inedito sistema operativo avrà la precedenza su tutti gli altri in termini di risorse assegnate.

Al netto di ciò, dopo l’annuncio, tutti i sistemi operativi entreranno nella fase di sviluppo che durerà fino al momento del rilascio in forma stabile previsto tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno (per farci un’idea, iOS 16 è stato rilasciato, in forma stabile il 12 settembre 2022, pochi giorni dopo l’annuncio degli iPhone 14).

