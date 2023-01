Apple ci ha abituati all’annuale rilascio di una nuova versione dei propri sistemi operativi, quello che desta più interesse nella community è sicuramente iOS che, nella sua prossima versione, potrebbe ricevere meno cambiamenti del previsto e meno importanti, questo perché sembra che l’azienda stia investendo maggiori risorse nello sviluppo del futuro xrOS destinato al prossimo visore per la realtà mista della società. Nel frattempo però, il colosso di Cupertino non perde occasione per mettere in mostra alcune delle proprie funzioni peculiari.

Sembra che Apple voglia concentrarsi maggiormente su xrOS, introducendo di conseguenza meno modifiche in iOS 17

Stando a quanto riporta Mark Gurman di Bloomberg, nella sua newsletter Power On, sembra che Apple sia già al lavoro per sviluppare la prossima versione del sistema operativo che muove i suoi smartphone, iOS 17 (il cui nome in codice dovrebbe essere Dawn). Il prossimo update potrebbe però ricevere molte meno modifiche rispetto a quelle di cui ha potuto beneficiare l’attuale versione iOS 16 e ciò sarebbe dovuto all’intenzione della società di concentrare maggiori risorse nello sviluppo di un altro sistema operativo prossimamente in arrivo, xrOS.

Sul futuro visore per la realtà mista di Apple qualche informazione è già circolata, mentre per quanto riguarda la parte software si sa molto poco al momento ma, considerando l’interesse dell’azienda nel progetto, siamo sicuri che verrà sviluppato con tutte le attenzioni del caso, nonché arricchito di quante più funzionalità possibile.

Anche per quanto riguarda iOS 17 non si sa nulla attualmente, non è chiaro dunque a quali rinunce dovrebbe adeguarsi la prossima versione del sistema operativo, ma pare che Apple abbia al momento depennato alcune modifiche inizialmente previste.

Apple esalta la modalità azione e l’annullamento dell’invio dei messaggi con due nuovi video pubblicitari

Non è un segreto, Apple ci sa fare con il marketing e qualcuno potrebbe anche dire che la maggior parte del successo dell’azienda dipende da quello, altri invece potrebbero pensare che la mela sia stufa di farsi prendere in giro da Samsung, motivo per cui potrebbe aver deciso di rilasciare due nuovi video in cui esalta alcune delle sue funzionalità.

Nel video qui sopra potete vedere come l’azienda enfatizza le capacità della modalità azione, appositamente progettata per replicare la stabilizzazione dell’immagine che solitamente si ottiene con un gimbal, possiamo infatti vedere una madre orgogliosa che segue e riprende il figlio durante una gara, muovendo a più non posso il suo iPhone, che riesce comunque a catturare un filmato fluido.

Nel secondo video invece vediamo un uomo a cui sembra sia stata affidata una lucertola da accudire, non sembra aver fatto un gran bel lavoro, tanto che il povero animale sembra morto stecchito; l’uomo decide così di inviare un messaggio al proprietario dell’animale per informarlo della prematura dipartita ma, proprio dopo aver inviato il messaggio, l’animale riprende i sensi come se nulla fosse e l’uomo, forte del possesso di un iPhone, cancella immediatamente il messaggio appena inviato evitando di fare brutte figure.

