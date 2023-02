Mentre le voci continuano a correre sui nuovi modelli (Forerunner 965 e Forerunner 265 in primis), oggi Garmin ha annunciato il rilascio di nuovi aggiornamenti software destinati a diversi suoi smartwatch. Sono molte le nuove funzioni integrate, pensate per chi viaggia (Jet Lag Adviser), per gli amanti delle attività di più giorni (Sail Expedition), ma anche per chi cerca nuove opzioni legate ai profili sportivi, come lo sci alpinismo e il backcountry snowboard (il fuoripista, il freeride e attività simili). Disponibile per gli orologi ibridi della serie Garmin vívomove anche una nuova metrica utile per monitorare il sonno, ma seguiteci per tutti i dettagli e le informazioni per installare questi nuovi aggiornamenti.

Le novità dei nuovi aggiornamenti di Garmin

Come dicevamo, questa nuova tornata di aggiornamenti porta sugli smartwatch di Garmin compatibili alcune funzioni e nuove opzioni profili sportivi. In proposito, lo sci alpinismo e il backcountry snowboard ora permettono all’utente di evitare di dover interrompere manualmente ogni volta la registrazione della discesa e della salita, perché con questo nuovo update lo smartwatch sarà in grado di distinguerle e di attivare automaticamente una divisione fra le due attività.

È invece dedicato a chi fa sci nautico, wakeboard, wake surf e river tubing la funzione Wakesport, che permette di tracciare le statistiche degli sport citati e di rilevare e registrare quando l’utente è in movimento e in attesa della barca di supporto, oltre che per controllare le registrazioni precedenti.

Sail Expedition è una novità pensata per chi pratica attività che durano più giorni. Durante la navigazione nautica, ad esempio, può essere cruciale salvaguardare la batteria e grazie a questa funzione gli smartwatch Garmin compatibili sono in grado di limitare il consumo energetico consentendo all’utente di disattivare i sensori e gli accessori. Con questa funzione attiva, i sensori dell’orologio saranno attivi comunque, ma a intervalli più dilatati del normale: ad esempio il monitoraggio della posizione GPS può essere campionata ogni ora anziché istantaneamente, a tutto beneficio dell’autonomia.

Da segnalare fra le novità di questo update di Garmin anche le nuove opzioni del Widget Alba e Tramonto. Ora fornisce all’utente delle indicazioni con orari precisi di partenza per la sessione di trekking, per montare la tenda prima che faccia buio e, per gli smartwatch compatibili, una mappa con la posizione del sole sovrapposta alla propria, per regolarsi meglio quando le condizioni meteo sono avverse, ad esempio.

Fra le funzioni meno legate allo sport c’è poi Jet Lag Adviser, una sorta di opzione che permette di ottenere delle informazioni utili per limitare gli effetti del cosiddetto jet lag, il noto disturbo causato dalla variazione di fuso orario. Con questa funzione l’utente può inserire i dettagli del proprio viaggio nel calendario dell’app Garmin Connect per poter ricevere le informazioni sulle ore disponibili di luce solare e un apposito programma per riposare e fare attività fisica con l’obiettivo di limitare gli effetti del disturbo.

Questo nuovo aggiornamento introduce poi delle novità per TrueUp, la funzione che integra i dati raccolti dai diversi dispositivi di Garmin. Ebbene, ora ne entrano a far parte anche metriche quali il Training Load, Training Status, Training Readiness e altro, al fine di offrire all’utente un insieme completo dei dati fisiologici registrati.

E per ultimo il punteggio del sonno, una novità riservata ai Garmin analogici della serie vívomove (Sport, Style e Luxe nello specifico). Si presenta come un punteggio da 0 a 100 che tiene conto della qualità del sonno, del tempo di riposo e di altri parametri rilevati dall’orologio.

Installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin compatibili

Garmin ha annunciato la disponibilità di nuovi aggiornamenti software per gli smartwatch della serie Fenix 7, epix 2, Instinct 2, Instinct Crossover, MARQ 2, quatix 7, tactix 7 ed Enduro 2, oltre che per i vívomove Sport, Style e Luxe. Ma come intuibile non tutte le funzioni citate sono dedicate ai dispositivi in questione.

L’azienda non chiarisce la questione, ma dichiara che gli aggiornamenti sono già installabili per tutti gli smartwatch citati, che potete perciò scaricare direttamente dal vostro smartphone usando l’app Garmin Connect, oppure dal computer con Garmin Express. Comunque, per maggiori informazioni vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata agli aggiornamenti software.

