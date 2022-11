Come vi anticipavamo qualche giorno fa, è proprio Garmin Instinct Crossover l’ultimo sportwatch del produttore statunitense ad arrivare in famiglia e sul mercato, una sorta di orologio ibrido in veste rugged. Lo schermo e tutta la dotazione hardware e tecnica grazie alla quale possiamo definirlo uno smartwatch/sportwatch costituiscono il lato digitale, le lancette luminescenti, quello analogico.

È un Instinct che strizza l’occhio alla serie Vivomove, per intenderci, ma che rispetto a quest’ultimi fa un bel passo in avanti perché ha tutto quello che serve per affiancare l’utente durante lo sport, ma anche nella quotidianità. Scopriamolo nei dettagli.

Caratteristiche, design e funzioni di Garmin Instinct Crossover

Design

Esteticamente parlando Garmin Instinct Crossover si presenta come un orologio robusto, in pieno stile Instinct, la serie più rugged di Garmin. Lo schermo è in vetro rinforzato chimicamente, incastonato e protetto da una ghiera in acciaio e polimeri fibrorinforzati, stesso materiale con cui è rivestita la scocca. Misura 45 mm di diametro ed è spesso 16,2 mm, pesa 65 grammi, resiste alle immersioni in acqua fino a 10 ATM e arriva con cinturini in silicone, in breve.

La particolarità, come anticipato, sta nella presenza delle lancette, rivestite in Swiss Super-LumiNova e black luminova, per poter leggere l’orario la buio, lancette che si posizionano alle ore 3:45, per agevolare la lettura del display sottostante quando serve.

Specifiche tecniche

Lo schermo di Garmin Instinct Crossover è un classico pannello monocromatico (classico per gli Instinct, per inciso) con tecnologia MIP (Memory in Pixel) transflettivo, da 0,9″ e con risoluzione 176 x 176 pixel. Nulla a che vedere con gli smartwatch a cui siamo abituati, da cui prende le distanze maggiormente proprio qui, per dire.

All’interno ci sono 64 MB di memoria e una dotazione completa di sensori fra cui cardiofrequenzimetro, altimetro barometrico, bussola, accelerometro, termometro, pulsossimetro, oltre ai sistemi di geolocalizzazione GPS, GLONASS e Galileo con supporto al multi GNSS per l’accesso a più sistemi in simultanea. Discorso connettività, Garmin Instinct Crossover supporta sia Bluetooth che ANT+, per collegarsi sia a sensori terzi che a smartphone Android e iOS, oltre all’NFC per i pagamenti contactless tramite Garmin Pay.

Per quanto riguarda invece l’autonomia occorre fare una distinzione visto che è disponibile anche in versione Solar. Garmin dichiara per la standard fino a 28 giorni in modalità smartwatch (70 con ricarica solare) e fino a 25 ore con tracciamento GPS attivo (31 con ricarica solare) che diventano 40 giorni in modalità Expedition (327 con ricarica solare).

Garmin specifica quanto segue per la ricarica solare: indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux

Funzioni

Garmin Instinct Crossover, essendo uno sportwatch, offre un ampio ventaglio di funzioni sportive a cui fanno da spalla parecchie funzionalità peculiari, fra cui la stima dell’età di fitness, il training status, training load, training effect, tempi di recupero ,VO2 Max, la potenza nella corsa, body battery e altro ancora. Tutto questo insieme va a formare e a fornire una fotografia dettagliata del proprio stato di forma, del proprio storico, a tutto beneficio dell’utente che ha così modo di gestirsi e di ponderare bene il carico e gli stessi allenamenti durante la settimana/periodo d’uso.

Lato salute, Garmin Instinct Crossover, oltre alla frequenza cardiaca monitora lo stress, il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, il sonno in fasi e i minuti di intensità quotidiani. Mentre per quanto riguarda la parte smart, c’è il supporto alle notifiche dello smartphone, i pagamenti contactless, le funzioni di rilevamento e sicurezza per fornire in tempo reale la propria posizione ai propri contatti, e la possibilità di sincronizzare dati e impostazioni tramite l’app companion Garmin Connect, o di scaricare campi dati, app e widget dal Connect IQ Store.

Immagini di Garmin Instinct Crossover

Previous Next Fullscreen

Garmin Instinct Crossover: prezzi e disponibilità

Garmin Instinct Crossover è disponibile nella variante standard e in quella Solar, quest’ultima disponibile anche in versione Tactical compatibile con visori notturni e inclusiva della modalità Stealth, Kill Switch e altro.

Garmin li ha annunciati oggi anche sul mercato italiano, ma saranno disponibili (anche su Amazon) nelle prossime settimane ai prezzi e nelle colorazioni che seguono:

versione non Solar in nero o Granite Blue costa 549,99 euro

in nero o Granite Blue costa 549,99 euro versione Solar Standard in Tidal Blue o Graphite costa 599,99 euro

in Tidal Blue o Graphite costa 599,99 euro versione Solar Tactical in nero costa 649,99 euro

Forse ti sei perso: i migliori sportwatch del mese, la nostra selezione aggiornata