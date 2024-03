A circa un anno dall’annuncio della passata edizione, Apple ha appena annunciato ufficialmente le date in cui si terrà la WWDC24, l’edizione 2024 della conferenza annuale dedicata agli sviluppatori.

Come negli ultimi anni, anche la trentacinquesima edizione della conferenza si svolgerà quasi esclusivamente online e il periodo scelto dal colosso di Cupertino è grosso modo lo stesso a cui ci ha sempre abituati: infatti la conferenza si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2024. Scopriamo tutti i dettagli ufficiali e proviamo a capire ciò che potremmo aspettarci.

La WWDC24 di Apple inizia a prendere forma

Come anticipato in apertura, abbiamo finalmente le date in cui si terrà l’edizione 2024 della Worldwide Developer Conference, annuale conferenza del colosso di Cupertino dedicata agli sviluppatori giunta alla sua trentaquattresima edizione.

La WWDC24 aprirà i battenti (in forma virtuale) in data lunedì 10 giugno 2024 e saluterà tutti venerdì 14 giugno 2024, dopo cinque giorni intensi e ricchi di annunci e iniziative dedicate agli sviluppatori e agli studenti.

Di seguito riportiamo le parole di Susan Prescott, vicepresidente di Apple per le relazioni con gli sviluppatori a livello globale:

Siamo davvero entusiasti di entrare in contatto con sviluppatori di tutto il mondo per una settimana straordinaria di tecnologia e comunità alla WWDC24. L’obiettivo della WWDC è condividere nuove idee e fornire ai nostri straordinari sviluppatori strumenti e risorse innovativi per aiutarli a realizzare qualcosa di ancora più meraviglioso.



Sembra che il colosso di Cupertino abbia confermato al 100% la formula proposta negli ultimi anni, cercando di migliorare ulteriormente la resa complessiva con la consueta ambizione di rendere questa edizione della conferenza la migliore di sempre.

Oltre alla conferenza online, il 10 giugno (giorno di apertura della conferenza), Apple ha in programma una giornata speciale in cui ospiterà sviluppatori e studenti all’Apple Park per guardare insieme a loro il keynote. Tale cerchia di fortunati è ovviamente ristretta e le modalità di partecipazione saranno specificate presto sul sito Apple Developer.

La Swift Student Challenge 2024

Anche quest’anno, come prassi, ci sarà spazio per la Swift Student Challenge, uno dei programmi che punta a supportare la prossima generazioni di sviluppatori, creatori di contenuti e imprenditori. I candidati di quest’anno verranno informati circa il risultato della candidatura il 28 marzo e, da allora, i vincitori potranno fare domanda per la partecipazione in presenza all’Apple Park.

Cinquanta vincitori di spicco, premiati per “proposte eccezionali” saranno invitati a Cupertino per vivere un’esperienza di tre giorni all’interno del quartier generale della mela morsicata.

Cosa possiamo aspettarci dalla WWDC24

Come intuibile da quanto scritto poc’anzi, la nuova conferenza per sviluppatori di Apple sarà occasione di studio, di analisi e di scambio d’idee. D’altronde il nocciolo della questione è proprio l’invito che la mela morsicata rivolge agli sviluppatori che potranno interagire con gli ingegneri e i designer Apple alla ricerca di nuove concezioni, nuovi spunti e contenuti.

Le novità software che Apple potrebbe svelare alla conferenza

Senza prenderci in giro, a noi comuni mortali la parte della conferenza che più ci interessa, è quella relativa alle novità che il colosso di Cupertino è solito presentare, ovvero le nuove versioni di iOS, iPadOS, watchOS, macOS, tvOS e (dallo scorso anno) visionOS.

Il 2024 è l’anno di iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15, tvOS 17 e visionOS 2; al termine del keynote di apertura, Apple dovrebbe anche rilasciare le prime versioni beta di tutti i sistemi operativi agli sviluppatori registrati.

Quest’anno, come non mai, l’interesse sarà rivolto sulle nuove generazioni di tutti i sistemi operativi della casa perché c’è la concreta possibilità che da Cupertino tirino fuori qualcosa di Assolutamente Incredibile (gioco di parole promosso da Greg Joswiak, Senior VP della divisione Marketing di Apple) sul fronte dell’intelligenza artificiale, soprattutto per quanto concerne iOS 18.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD — Greg Joswiak (@gregjoz) March 26, 2024

Presto nuove informazioni sulla WWDC24

La WWDC24 potrebbe essere piuttosto interessante ma, alla pari di ogni articolo che riporta indiscrezioni, vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze.

Almeno per il momento, tutte le ufficialità del caso relative alla WWDC24 si limitano alle date scelte da Apple per l’evento che, come dicevamo, si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2024. Vi invitiamo comunque a continuare a seguirci perché presto giungeranno ulteriori informazioni e, tra qualche settimana, il colosso di Cupertino dovrebbe fornire il programma dettagliato della conferenza.

