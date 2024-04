A quasi tre anni dal lancio sul mercato del precedente modello, COROS presenta Vertix 2S, il suo nuovo orologio di punta, quello più costoso e avanzato. Si tratta di uno sportwatch vero e proprio, un dispositivo dedicato agli sportivi più esigenti, soprattutto a chi si allena molto all’aperto e necessita di un orologio resistente e dall’autonomia abbondante.

Come intuibile dalla “S”, al posto del “3”, rispetto a Vertix 2 le novità sono poche. È infatti un aggiornamento piuttosto che una nuova generazione, di cui vi indichiamo brevemente le novità e le peculiarità nei paragrafi qui sotto.

Le novità di COROS Vertix 2S: cosa cambia e cosa no (rispetto a Vertix 2)

Il modello che COROS Vertix 2S sostituisce lo abbiamo provato poco più di un anno fa. Questa nuova versione si distingue principalmente per due aspetti: il nuovo nuovo chip GPS che dovrebbe essere più accurato, e il più recente sensore cardiofrequenzimetro con 5 LED e 4 fotorilevatori, lo stesso presente nelle serie Pace 3 e Apex 2 Pro.

Un’altra differenza importante riguarda la durata della batteria, uno dei punti forti di questo smartwatch: Vertix 2S dura meno rispetto al modello precedente, probabilmente per via dei più elevati consumi energetici del nuovo cardiofrequenzimetro. Questi sono i dati dichiarati dal produttore relativi all’autonomia, confrontati con quelli di COROS Vertix 2:

modalità GPS (GPS e QZSS attivi): 118 ore invece di 127, 32 ore in entrambi i casi;

modalità con tutti i sistemi di localizzazione attivi: 73 ore invece di 89, 27 ore con la musica invece di 29;

modalità doppia frequenza: 43 ore invece di 49, 22 ore con la musica invece di 23;

utilizzo standard: 40 giorni invece di 43, 36 giorni con il monitoraggio dello stress attivo invece di 39.

Per il resto, a parte i nuovi colori, i nuovi cinturini in nylon, il peso (due grammi in meno) e lo spessore leggermente ridotti grazie al nuovo sensore ottico (15,7 mm invece di 16 mm), e la custodia realizzata con materiali riciclati, non cambia nient’altro.

A seguire le specifiche tecniche principali e alcune immagini di COROS Vertix 2S. Per le funzioni e tutto il resto rimandiamo alla nostra recensione del modello precedente, considerando quanto riportato.

Caratteristiche chiave di COROS Vertix 2S: materiali: vetro zaffiro, corona in lega di titanio di grado 5 con rivestimento PVD, presente anche sul corpo in lega di titanio;

impermeabilità fino a 10 ATM (100 metri)

dimensioni: 50,3 x 50,3 x 16 mm, 26 mm il passo dei cinturini;

peso di 87 o 70 grammi in base al cinturino in silicone o in nylon, rispettivamente;

schermo LCD da 1,4″ con risoluzione di 280 x 280 pixel, 64 colori e modalità schermo sempre attivo

memoria interna: 32 GB equivalenti a 500 ore di attività;

connettività Bluetooth e Wi-Fi;

sistemi di localizzazione: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS con supporto GNSS e doppia frequenza;

sensori: cardiofrequenzimetro, altimetro barometrico, accelerometro, giroscopio, bussola 3D, termometro, pulsossimetro, sensore ECG,

mappe preinstallate e varie funzioni di navigazione.

batteria: 40 giorni di utilizzo standard, meno di 2 ore per la ricarica completa.

COROS Vertix 2S: prezzo e disponibilità in Italia

COROS Vertix 2S costa 699 euro ed è acquistabile nei seguenti colori: Earth (un blu carta da zucchero), Moon (grigio chiaro) e Space (grigio scuro), con cinturini in nylon in tinta. Prossimamente, dovrebbe essere disponibile su Amazon e presso altri rivenditori autorizzati.