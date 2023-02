A qualche giorno di distanza dal lancio del nuovo smartwatch ibrido con le lancette, emergono nuovi dettagli sulla futura serie di sportwatch Garmin: Forerunner 965 e 265. A conferma delle precedenti indiscrezioni che ipotizzavano il debutto degli schermi AMOLED, sono trapelate online due pagine prodotto di un negozio, che oltre a questo aspetto, avvalorano altre precedenti ipotesi e ci forniscono un quadro piuttosto completo dei nuovi dispositivi del marchio, comprensivo perfino di prezzi e di un paio di immagini.

Prime immagini, prezzi e caratteristiche di Garmin Forerunner 965 e 265

5 Under Golf è il negozio online che nelle scorse ore ha condiviso le pagine prodotto (ora non più presenti) di Garmin Forerunner 965 e 265, due sportwatch che l’azienda statunitense non ha ancora ufficializzato, attesi per le prossime settimane o mesi. Sarebbero in sostanza gli eredi di Forerunner 955 (in copertina) e 255, modelli dedicati agli sportivi presentati da Garmin poco meno di un anno fa.

Come anticipato, per entrambi si parla di display AMOLED touchscreen (ma coi soliti 5 tasti fisici), che su Garmin Forerunner 265 potrebbero essere disponibili in due dimensioni diverse considerando le varianti da 46 e da 42 mm: rispettivamente da 1,2″ e 1,3″, presumiamo.

La pagina prodotto relativa parla poi di un altro paio di novità software legate al Training Readiness, una metrica che, in base a diversi valori corporei e allo storico dei propri allenamenti stima la prontezza del proprio corpo all’allenamento. La seconda riguarda invece le dinamiche per la corsa, integrate direttamente nell’orologio e che permettono di analizzare meglio parametri quali il tempo di contatto con il terreno, l’ampiezza della falcata e altro.

Di Garmin Forerunner 265 si parla poi di GPS multibanda, di 8 GB di memoria interna per archiviare la musica, di funzioni come i report mattutini e Garmin Coach. E per quanto riguarda l’autonomia, nonostante la presunta presenza dei pannelli AMOLED, tendenzialmente più energivori rispetto ai classici MiP, si parla di 13 giorni in modalità smartwatch (15 il modello più grande), e rispettivamente fino a 20 o 24 ore con solo GPS attivo.

Garmin Forerunner 965 sarà il modello più completo e di punta della serie, molto probabilmente. La pagina prodotto riporta innanzitutto uno schermo AMOLED touchscreen da 1,4″ corredato di 5 tasti fisici, e abbracciato da una ghiera in titanio leggero che lo rende un pelo più premium rispetto a 265, ma anche a 955.

Rispetto al suo sodale dovrebbe poi integrare la cartografia (come fa già d’altronde il suo predecessore), garantire il supporto alla registrazione continuativa di sessioni tramite più profili sportivi (utile per il triathlon ad esempio), al posizionamento in multibanda e a tutte le funzioni che già supporta 955.

Per quanto riguarda poi l’autonomia, Garmin Forerunner 965 dovrebbe garantire fino a 23 giorni in modalità smartwatch e 31 ore continuative di registrazione solo GPS, stando a quanto emerso.

Un’altra novità che potrebbe riguardare entrambi gli sportwatch, ma derivata da una nuova funzione beccata dai colleghi di Gadgets & Wearables, riguarda invece il monitoraggio della temperatura della pelle, funzione intravista sull’app companion Garmin Connect e che potrebbe arrivare assieme all’app ECG, già disponibile per Venu 2 Plus.

E i prezzi? Visto che il negozio da cui sono emerse tutte le informazioni riportate è statunitense, questo è quanto riportato: 449,99 dollari per Garmin Forerunner 265/265s (i modelli attuali ne costano 100 in meno, anche da noi), e 599,99 dollari per Garmin Forerunner 965 (il precedente 955 parte in Italia da 549,99 euro).

Comunque, in entrambi i casi la novità più importante si presume riguardi la tecnologia di display implementata, AMOLED, come ampiamente preventivato in precedenza. Non c’è alcun briciolo di ufficialità, intendiamoci, ma a questo punto sono ipotesi che cominciano a farsi decisamente solide. Restate collegati per maggiori dettagli in merito.

