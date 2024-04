MediaWorld ha da poco lanciato una nuova campagna promozionale valida solo per il fine settimana. Si tratta del Super Weekend Sconto 15% TV, una buona occasione che permette di risparmiare un bel po’ sull’acquisto di molte nuove smart TV.

Non è una promozione disponibile per tutti, ma riservata solo ai possessori della carta MediaWorld CLUB, carta che tuttavia si può richiedere in qualsiasi momento gratuitamente. Qui sotto trovate la selezione con le offerte migliori della promozione Sconto 15% TV di MediaWorld e tutto quello che c’è da sapere per approfittarne.

Come funziona lo sconto 15% TV di MediaWorld e le offerte migliori

C’è tempo fino a domenica 28 aprile 2024 per approfittare della promozione di Super Weekend Sconto 15% TV di MediaWorld, campagna promozionale riservata a chi possiede la carta/tessera MediaWorld CLUB. Per far parte del programma fedeltà, a cui è legata la tessera in questione, è necessario sottoscriverla in negozio o online.

La carta MediaWorld CLUB è gratuita, disponibile anche in versione digitale e si può sottoscrivere accedendo alla pagina dedicata del sito web di MediaWorld compilando un formulario con la propria e-mail e altri dati. Completata l’iscrizione, basta accedere con il proprio account per approfittare dei diversi vantaggi offerti ai possessori, fra cui la promozione in questione.

La promozione di MediaWorld prevede uno sconto del 15% applicato a carrello su tutti i televisori inclusi nella promozione, oltre 250 modelli, sia in negozio che sul sito online e sull’app, anche già scontati. Fra i prodotti esclusi da questa campagna promozionale ci sono quelli ricondizionati e quelli ceduti nell’ambito di abbonamenti, prevendite e prenotazioni.

A seguire alcune delle offerte più interessanti da tenere in considerazione; per inciso, i prezzi evidenziati sono già scontati e visibili nel carrello, paragonati con quelli precedenti e con i prezzi di listino.

Queste erano solo alcune delle smart TV in offerta da MediaWorld per il Super Weekend, promozione di cui trovate tutto nel link qui sotto; vi ricordiamo che è in vigore ancora per poche ore, fino alle 23:59 di domenica 28 aprile 2024.

Tutte le TV in offerta da MediaWorld per Super Weeked sconto 15% TV

