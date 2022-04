Garmin tactix 7, la nuova serie di smartwatch/sportwatch tattici, è stata ufficializzata oggi. L’orologio ideato per attività estreme, per le operazioni militari, ma anche per lo sport, è dotato di un display touchscreen da 1,4 pollici, di una scocca particolarmente resistente, di modelli Solar e di diverse funzioni specifiche che lo rendono uno sportwatch decisamente particolare che rientra in una categoria tutta sua. A seguire trovi tutti i dettagli, le specifiche, le funzionalità, le immagini, i prezzi e la disponibilità italiana di Garmin tactix 7

Caratteristiche e funzioni di Garmin tactix 7

La gamma di smartwatch/sportwatch di Garmin si fa sempre più ricca. E dopo Garmin D2 Mach 1 per chi vola, Garmin Descent G1 per le immersioni e Garmin Instinct 2 per chi vuole un multisport dall’autonomia infinita, l’ultimo a entrare in famiglia è Garmin tactix 7, serie di orologi di fascia elevata dedicata alle attività tattiche.

Scheda tecnica e funzioni principali di Garmin tactix 7

Si presenta con uno schermo touchscreen da 1,4 pollici di diametro (quindi dalla forma rotonda) con risoluzione 280 x 280 pixel e tipologia del pannello transflettivo anti riflesso, cioè quella particolare tecnologia utilizzata da sempre da Garmin che dà il suo meglio alla luce del sole. La lente di tactix 7 è in zaffiro, fondello e fibbia sono in acciaio inox satinato, mentre la ghiera è in titanio con rivestimento in polimeri fibrorinforzati.

I cinturini sono da 26 mm, è presente una versione Solar (c’è la ricarica solare a garantire un’autonomia maggiore) per le varianti Garmin tactix 7 Pro e Pro Ballistics. La durata della batteria è quindi notevole soprattutto per queste due ultime varianti: si toccano i 37 giorni in modalità smartwatch, le 122 ore in modalità GPS e fino a 139 giorni in modalità expedition.

Sotto il cofano di Garmin tactix 7 i sensori non mancano. Oltre al cardiofrequenzimetro, al pulsossimetro, ai sistemi di rilevamento satellitare (GPS multifrequenza, GLONASS e Galileo) non manca l’altimetro barometrico, la bussola, il giroscopio, l’accelerometro, il termometro e, discorso connettività, Wi-Fi, Bluetooth e ANT+.

Non stiamo neanche a dire che le funzioni smart ci sono praticamente tutte (niente chiamate, chiaro): dalle notifiche push per e-mail, SMS e avvisi ai pagamenti contactless tramite Garmin Pay, passando per la possibilità di archiviare fino a 2000 brani musicali per ascoltare la musica in cuffia senza la necessità di uno smartwatch abbinato.

Le funzioni peculiari e sportive di Garmin tactix 7

I tasti fisici e il touchscreen di Garmin tactix 7 danno accesso a tante funzioni sportive e sanitarie, ma anche specificatamente tattiche. Fra le chicche c’è ad esempio la modalità Dual-Position che permette di visualizzare in contemporanea due sistemi di coordinate su un’unica schermata dati. Da segnalare la modalità Jumpmaster che torna utile per i lanci con il paracadute, la modalità stealth e la compatibilità coi sistemi NVG (Night Vision Goggles).

Ci sono anche alcune funzioni avioniche su Garmin tactix 7, come ad esempio i bollettini meteorologici METAR/TAF, l’accesso al database aeroportuale di Garmin, o ancora, il radar NEXRAD che rileva le precipitazioni, i movimenti atmosferici fornendo dei grafici dedicati.

Per la sicurezza, non manca la compatibilità di tactix 7 con i comunicatori satellitari come gli inReach (come il Mini 2), la torcia multi-LED integrata nella cassa che può tornare utile in diverse situazioni e altro ancora.

Parlando invece di funzioni sportive meno specifiche e più alla portata di tutti, vale la pena sottolineare la particolare cura riservata alla salute e allo sport. Sono tante le attività sportive precaricate (dal trail running al ciclismo, passando per la corsa, il nuoto, le escursioni, il canottaggio, lo sci, il golf, il surf, l’indoor climbing e altro), come sono diverse anche le funzioni dedicate per monitorare gli allenamenti (Training Status e Training Load ad esempio), il livello di forma fisica, i suggerimenti, come d’altronde accade per gli altri orologi e dispositivi del marchio.

Per il resto, c’è da menzionare infine la presenza su Garmin tactix 7 della cartografia, delle mappe precaricate TopoAcrive globali che, attraverso la connettività Wi-Fi è possibile scaricare e aggiornare facilmente. Presenti anche le mappe SkiView per affrontare i pendii in sicurezza e le mappe CourseView a colori di oltre 42.000 campi da golf di tutto il mondo.

Prezzo e disponibilità di Garmin tactix 7

La serie Garmin tactix 7 è disponibile già da oggi in Italia in tre versioni: Standard a 1.099,99 euro, Pro Edition a 1.299,99 euro e Pro Ballistics Edition al prezzo di 1.599,99 euro. Sono acquistabili sul sito web di Garmin e, a breve, sui principali rivenditori, Amazon compreso.

