E così anche Garmin Instinct 2 esce allo scoperto, ufficializzato giusto qualche minuto fa da un’azienda che, in queste ultime settimane, pare decisamente prolifica. Dopo Fenix 7, epix 2 e l’aereo D2 Air X10, anche la serie di sportwatch super robusta Instinct 2 debutta sul mercato, anche su quello italiano.

Le premesse per un gran successo ci sono tutte soprattutto perché i prezzi, rispetto agli ultimi citati, sono decisamente più bassi (nonostante qualche lacuna), ma anche per merito di una peculiarità che lo rende sostanzialmente unico: l’autonomia “infinita”, o quasi, grazie alla ricarica solare, un’esclusiva di alcuni modelli, come vedremo poi.

Comunque, ecco tutto quello che c’è da sapere su Garmin Instinct 2, comprese le funzioni, le caratteristiche tecniche, i prezzi e la disponibilità italiana.

Caratteristiche tecniche di Garmin Instinct 2

Garmin Instinct 2 si presenta in due versioni principali con cassa da 40 o da 45mm, con schermo monocromatico anti-riflesso e transflettivo da 0,79″ e da o,9″ di diametro, rispettivamente. La cassa è realizzata in polimeri fibrorinforzati, come la ghiera, mentre il vetro è rinforzato chimicamente per sopportare condizioni d’uso anche “estreme”. 10 atmosfere la resistenza all’acqua dichiarata dall’azienda.

Lato sensori, lo sportwatch di Garmin è dotato di pressoché tutto il necessario: dal cardiofrequenzimetro al sensore SpO2, fino ad arrivare al reparto riservato alla geolocalizzazione con GPS, GLONASS, Galileo, altimetro barometrico, bussola, accelerometro e termometro.

Discorso autonomia, che è di fatto il capitolo forse più intrigante, bisogna fare vari distinguo perché, come detto, esistono diverse versioni di Garmin Instinct 2. Ecco una breve panoramica:

Garmin Instinct 2 da 40 mm: fino a 21 giorni in modalità smartwatch (51 il Solar*) che arrivano a 50 con risparmio energetico attivo(senza limiti il Solar*); massimo 54 ore in modalità GPS (114 ore il Solar**), fino a 25 giorni con la modalità “Attività GPS Spedizione” (105 giorni il Solar*);

Garmin Instinct 2 da 45 mm: fino a 28 giorni in modalità smartwatch (senza limiti il Solar*) che arrivano a 65 con risparmio energetico attivo (senza limiti il Solar*); massimo 70 ore in modalità GPS (370 il Solar**) che diventano 32 giorni con la modalità “Attività GPS Spedizione” (senza limiti il Solar **).

Per inciso, quando si citano i numeri Solar si intende relativamente all’utilizzo che segue:

* indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux

** uso in condizioni di 50.000 lux

Funzioni di Garmin Instinct 2

È uno sportwatch a tutto tondo, uno di quegli orologi sportivi che fanno della resistenza e della versatilità una delle proprie peculiarità in qualsiasi versione lo si acquisti. Sono tanti gli sport precaricati, dalla corsa al ciclismo, passando per la forza funzionale, il golf, lo yoga, l’arrampicata indoor e il pilates. Presenti gli allenamenti HIIT, la stima del VO2 max, i suggerimenti per gli workout, gli avvisi di recupero o le dinamiche MTB in stile Garmin Edge.

Lato salute oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, Garmin Instinct 2 rileva e tiene sotto controllo lo stress, il sonno (con analisi complete delle diverse fasi), l’ossigenazione del sangue tramite pulsossimetro, dà una stima dell’età di fitness in base ai parametri registrati, monitora il ciclo mestruale e permette di regolare le riserve di energia del proprio corpo con l’ormai celebre metrica Body Battery.

Per il resto, non mancano diverse funzioni smart che permettono di ricevere e-mail, messaggi e notifiche al polso tramite lo smartphone associato, di scaricare quadranti personalizzati, campi dati e app dallo store proprietario di Garmin Connect IQ, di effettuare pagamenti contactless con Garmin Pay, o magari di inviare la propria posizione in tempo reale ai propri contatti e di usufruire della funzione di rilevamento di incidenti.

Immagini di Garmin Instinct 2

Prezzi e disponibilità Garmin Instinct 2

Garmin Instinc 2 è stato presentato in Italia oggi ed è disponibile in due dimensioni (cassa da 40 e 45 mm), in diverse colorazioni, nelle varianti Solar o standard e in cinque versioni: Standard, Mimetico, Tattica, Surf e DĒZL.

Il modello più economico è lo standard da 40 o 45 mm al prezzo di 349,99 euro, 100 euro in più per la variante Solar, fino ad arrivare a 499,99 euro per le versioni Tattica, e Surf, entrambi compatibili con la ricarica solare.

