Tra poche settimane, in occasione del WWDC 2022, in programma tra il 6 e il 10 giugno 2022, Apple svelerà al mondo le prossime versioni di tutti i suoi sistemi operativi: tra queste, conosceremo anche iPadOS 16.

Il prossimo aggiornamento del sistema operativo dedicato agli iPad è stato immaginato in un concept abbastanza esaustivo che racchiude un sacco di funzionalità inedite o migliorate rispetto a quelle già presenti.

Questo aggiornamento di iPadOS è molto atteso, specie considerando che un paio di modelli di iPad, ovvero iPad Pro di quarta generazione e iPad Air di quinta generazione, hanno adottato il chip M1 (lo stesso presente sui computer Mac), perché potrebbe ulteriormente andare a conquistare quella terra di mezzo tra iOS e macOS, portando funzionalità ad hoc per sfruttare appieno il potenziale dei tablet della mela.

Il product manager di Vox Media, Parker Ortolani, ha realizzato un concept di iPadOS 16, inserendo tutta una serie di funzionalità, inedite o ottimizzazioni di quelle già presenti, che gli piacerebbe vedere sugli iPad del futuro. Il tutto è stato poi condiviso tramite alcuni post su Twitter.

Ended up making a full beautiful faux webpage for my iPadOS 16 concepts last night. File is too big to post alone so I had to cut it up… check out my ideas for multitasking, the Home Screen, dock, and more… pic.twitter.com/l68denoWcK

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 11, 2022