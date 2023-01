Sembra che Sony abbia ridimensionato le sue proiezioni di vendita per il suo imminente visore PlayStation VR2, poiché la domanda sarebbe stata finora al di sotto delle aspettative.

Secondo quanto riferito da Bloomberg i preordini aperti a novembre sarebbero stati scarsi e non sarebbero aumentati nemmeno ultimamente, nonostante il debutto del prodotto sia alle porte e la disponibilità di titoli al lancio sia ampia.

Secondo quanto riportato il colosso nipponico avrebbe dimezzato le sue previsioni di vendita da due milioni a un milione di unità spedite trimestralmente. Queste premesse sono in netto contrasto rispetto al lancio di prodotti come PlayStation 5 o Meta Quest 2 che hanno affrontato un’elevata domanda da parte dei consumatori.

Sony PlayStation VR2 costerebbe troppo?

Stando a quanto riportato il principale fattore a scoraggiare gli acquirenti sarebbe il prezzo elevato in relazione alla limitata compatibilità del prodotto, poiché PlayStation VR2 è un accessorio per PS5 mentre altri visori, seppur più costosi, possono essere utilizzati su diversi dispositivi e sistemi come il PC.

Secondo quanto riferito Sony si aspetterebbe di spedire circa 1,5 milioni di unità PSVR2 tra aprile e marzo 2024. Nel frattempo IDC stima che le spedizioni globali di visori AR/VR aumenteranno del 32% salendo a quota 12,8 milioni di unità quest’anno, con la gamma Meta Quest che attualmente domina il mercato con una quota di quasi l’85%.

Al contrario il visore PSVR di prima generazione di Sony ha venduto solo due milioni di unità nel primo anno e attualmente detiene una quota di mercato inferiore all’1%.

In più PSVR2 sta per essere rilasciato in un momento in cui il settore della realtà virtuale è in caduta poiché sta registrando un calo della domanda di visori e colossi come Meta e Microsoft hanno operato grossi tagli di personale soprattutto nelle divisioni che si occupano di realtà virtuale.

Nonostante il quadro attuale sfavorevole, le prospettive a lungo termine per i visori AR/VR sembrano ancora promettenti, dato che gli analisti prevedono che i ricavi raggiungeranno quota 7,3 miliardi di dollari entro il 2027, con una crescita di oltre il 50%.

