Tramite il suo blog ufficiale oggi Sony celebra la sua community PS5 e invita altri giocatori a unirsi al divertimento con il nuovo spot “Live from PS5” che mette in evidenza mondi di gioco coinvolgenti.

Il nuovo spot di Sony fa riferimento alla straordinaria varietà di esperienze che hanno luogo nell’universo di PlayStation 5 con lo stile di un canale di notizie in diretta.

Nelle prossime settimane Sony invita i fan a seguire i suoi canali social e questa pagina web in modo che possano assistere ad alcune divertenti celebrazioni dei loro giochi PS5 preferiti, oltre a possibili contenuti di creatori noti sui social e le ultime notizie dal mondo dei giochi per PlayStation 5.

La società approfitta dell’occasione per celebrare Forspoken, l’affascinante nuova esclusiva per PS5 di Square Enix, e i giochi più attesi in arrivo quest’anno, come Assassin’s Creed Mirage, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4: Remake e Street Fighter 6, oltre a espansioni come Destiny 2: Lightfall e Horizon Forbidden West: Burning Shores.

Sony scalda i motori in vista del lancio di PlayStation VR2

Oltre ai nuovi giochi, Sony celebra anche nuovi accessori come il recente controller wireless DualSense Edge e scalda gli animi in vista del 22 febbraio quando inizierà di una nuova generazione di titoli VR con il lancio di PlayStation VR2 che includerà più di 30 giochi disponibili da subito tra i quali Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 e Resident Evil Village.

Sony ringrazia tutti i suoi fan per la pazienza dimostrata mentre l’azienda affrontava una domanda senza precedenti per la console PS5 in un contesto di sfide globali particolarmente difficili e approfitta dell’occasione per promettere una maggiore reperibilità delle console da ora in avanti.

