Torniamo a occuparci di Sony PlayStation VR2, il visore per la Realtà Virtuale presentato in estate e atteso per l’esordio sul mercato all’inizio del prossimo anno.

Ebbene, nelle scorse ore il produttore nipponico con un post sul blog ufficiale ha annunciato che in Italia Sony PlayStation VR2 arriverà il 22 febbraio 2023 e lo stesso giorno sarà disponibile anche la base di ricarica del controller PlayStation VR2 Sense, progettata appositamente per quest’ultimo dispositivo.

Prezzi e disponibilità di Sony PlayStation VR2

Il produttore nipponico precisa che la disponibilità in ogni Paese è soggetta alle normative locali sulle importazioni e, pertanto, potrebbero esserci dei piccoli ritardi mentre il via ai pre-ordini sarà dato il 15 novembre.

Stando a quanto viene precisato da Sony, PlayStation VR2 include il visore PS VR2, i controller PS VR2 Sense e gli auricolari stereo e sul mercato sarà disponibile al prezzo ufficiale di 599,99 euro.

Gli utenti potranno anche acquistare il Bundle Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2 al prezzo ufficiale di 649,99 euro. Nella confezione di vendita sono inclusi un codice promozionale PlayStation Store per Horizon Call of the Mountain, il visore PS VR2, i controller PS VR2 Sense e gli auricolari stereo.

Infine gli utenti potranno acquistare anche la Base di ricarica del controller PlayStation VR2 Sense, che avrà un costo di 49,99 euro. Grazie a tale accessorio gli utenti avranno la possibilità di ricaricare il controller PS VR2 Sense in modo semplice grazie al design click-in, senza doverlo collegare a una console PS5, liberando le porte USB.

Il team di Sony precisa anche che i titoli standalone, come ad esempio Horizon Call of the Mountain, saranno disponibili per il pre-ordine a partire da questo mese, riservandosi di fornire ulteriori dettagli successivamente. Sony ha pure annunciato 11 nuovi titoli per questo dispositivo, tra i quali figurano The Dark Pictures: Switchback VR, Crossfire: Sierra Squad, The Light Brigade, Cities VR – Enhanced Edition, Hello Neighbor VR2, Jurassic World Aftermath Collection e Zenith: The Last City.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche del visore PlayStation VR2 troviamo due display OLED (con risoluzione 2.000 x 2.040 pixel per occhio e refresh rate a 90 Hz e 120 Hz), un campo visivo di 110°, 4 telecamere per il rilevamento del visore e del controller​, una telecamera IR per il rilevamento dello sguardo (una per occhio), un sensore di movimento a sei assi (giroscopio a tre assi, accelerometro a tre assi), un sensore di prossimità a infrarossi, la vibrazione sul visore, un microfono integrato e un ingresso cuffie stereo.

L’attesa per la nuova console di Sony sta per terminare.