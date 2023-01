Il lancio di PlayStation VR2, il visore per la Realtà Virtuale, è molto vicino e avverrà esattamente il 22 febbraio 2022. In attesa del rilascio, Sony ha pubblicato la lista di altri 13 giochi dedicati, che si vanno ad aggiungere agli altri già rivelati, arrivando così a un totale di oltre 30 titoli. Tuttavia, l’azienda ci tiene a precisare che non tutti saranno disponibili dalla fine di febbraio ma potrebbero uscire nel corso del mese di marzo. La lista non include solo titoli inediti o di studi interni, ma prevede anche giochi di terze parti, adattamenti, riedizioni e aggiornamenti gratuiti per supportare pienamente PlayStation VR2. Vediamo insieme le nuove aggiunte e la lista completa.

Ecco tutti i nuovi giochi per PlayStation VR2

Tra i 13 nuovi giochi annunciati troviamo Before Your Eyes, un’avventura che prevede l’interazione con la storia attraverso i battiti di ciglia, Kayak VR: Mirage, una simulazione di kayak con grafica fotorealistica, Pavlov VR, uno sparatutto competitivo con armi realistiche, Puzzling Places, un puzzle 3D nel quale bisogna assemblare miniature iperrealistiche di vari luoghi, Song in the Smoke: Rekindled, un’avventura di sopravvivenza in cui bisognerà cacciare e creare tutto il necessario per affrontare i pericoli di un mondo fantastico, Thumper, nel quale un insetto spaziale deve affrontare il vuoto infernale, NFL Pro Era, il primo gioco in realtà virtuale (VR) con licenza NFL e NFLPA, What the Bat?, che include una serie di minigiochi da affrontare con delle mazze al posto delle mani, The Last Clockwinder, un gioco di enigmi nel quale è possibile creare automi a orologeria sincronizzati per svolgere varie attività, Creed: Rise to Glory – Championship Edition, per un’esperienza di boxe ancora più coinvolgente e gli aggiornamenti di versioni precedenti come Synth Riders: Remastered Edition, Rez Infinite e Tetris Effect: Connected, oltre a Gran Turismo 7.

Di seguito inseriamo una lista testuale di tutti i 36 giochi che saranno disponibili per PlayStation VR2 entro marzo.

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed Rise to Glory – Championship Edition (Survios, finestra di lancio)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, finestra di lancio)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (aggiornamento gratuito per la versione PS5 di GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, l’acquisto include entrambe le versioni PS VR e PS VR2)

Moss 1 e 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., aggiornamento gratuito su PS VR2)

No Man’s Sky (Hello Games, finestra di lancio)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead)

Puzzling Places (Realities.io, aggiornamento gratuito)

Resident Evil Village (Capcom, aggiornamento gratuito per la versione PS5 di RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge (ILMxLab)

Synth Riders (Kluge Interactive, aggiornamento gratuito)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect: Connected (Enhance)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, finestra di lancio)

Vacation Simulator (Owlchemy)

What the Bat? (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, aggiornamento gratuito)

