Nelle scorse ore Meta ha presentato al Meta Quest Gaming Showcase i nuovi giochi che saranno disponibili quest’anno per il suo headset VR, Meta Quest 2. Lo scorso anno aveva sorpreso il port in realtà virtuale di Resident Evil 4 il quale è poi andato anche oltre le aspettative dei giocatori e anche quest’anno sembra chiaro che la maggior parte dei titoli annunciati possano essere interessanti e divertenti da giocare. Ecco una lista dei titoli più importanti ed interessanti che arriveranno durante questo 2022.

Ghostbusters VR è in fase di sviluppo e promette di essere una hit

Alla fine della presentazione Mark Zuckerberg ha svelato che un nuovo videogame basato sulla serie Ghostbusters è in fase di sviluppo. Il fondatore di Facebook non ha fornito molti dettagli in quanto il videogioco è ancora in una fase preliminare dello sviluppo ma ha assicurato che catturare fantasmi non è mai stato così divertente. Purtroppo però non è stata rivelata una data di lancio.

Su Resident Evil 4 sarà possibile impersonare dei mercenari che combattono orde di zombie

La modalità “I Mercenari” è stata rilasciata dallo studio di sviluppo Armature gratuitamente per tutti coloro che posseggono una copia di Resident Evil 4 sull’Oculus Store. Questa modalità rappresenta la classica sfida a tempo dove lo scopo è sopravvivere a orde di zombie e accumulare il maggior numero di punti possibile. Questa modalità infatti prevede graduatorie online, 20 nuove sfide e nuove modalità sbloccabili come la “big head mode” in cui i giocatori si ritrovano con teste molto grandi rispetto al corpo, la modalità bianco e e nero e nuove skin dorate per le armi che possono essere usati anche nella campagna principale.

A fine 2022 Among Us arriverà anche in realtà virtuale

Il popolare gioco Among Us è in arrivo anche in realtà virtuale alla fine di quest’anno. Gli sviluppatori hanno anche rilasciato un nuovo trailer mentre Schell Games, la quale ha sviluppato altri titoli VR come “I Expect You To Die” ha annunciato che è al lavoro su altri tre titoli in collaborazione con i Meta Studios.

Bonelab sarà un’esperienza VR a tutto tondo

La casa sviluppatrice di Boneworks, un gioco esclusivo VR che ha fatto scuola sul controllo di armi, combattimento e platform ha annunciato il nuovo titolo Bonelab per Meta Quest 2 e PC VR. Il nuovo titolo espande la storia del predecessore e aggiunge nuove armi, mappe e avatar. Visto il successo e la qualità di Boneworks anche Bonelab sarà sicuramente un’esperienza da non perdere per i possessori di un dispositivo per la realtà virtuale.

Arriva anche l’espansione per Beat Saber

Arriverà durante il corso dell’anno una nuova espansione per il popolare gioco Beat Saber, che già possiede una lista di canzoni di tutto rispetto. Questa espansione vedrà protagonisti artisti e canzoni celebri della musica elettronica con Deadmau5, Fatboy Slim, Marshmello, Pendulum e tanti altri. Purtroppo non è stata fornita una data di lancio ma il costo del nuovo pacchetto sarà di 12,99 dollari o 1,99 dollari per singola canzone. Sarà disponibile anche per Rift, PSVR e Steam.

Per gli amanti dei costruttori di città è in arrivo Cities: VR

Tutti coloro che amano i giochi che simulano la costruzione di una città come SimCity o Cities: Skylines su PC saranno lieti di sapere che è in arrivo Cities: VR. Questo gioco permetterà di avere un’esperienza più immersiva della città in costruzione e arriverà il 28 aprile al costo di 29,99$ con uno sconto del 10% se si effettua un pre-order.

Non mancano titoli per gli sportivi: ecco NFL Pro Era

NFL Pro Era è il primo titolo che permette di immergersi nei panni di un giocatore di football americano che abbia licenza ufficiale NFL. Il gioco permetterà di costruire la propria squadra e giocare in prima persona durante un’intera stagione che porterà poi al Super Bowl. Tante modalità saranno disponibili, verrà rilasciato in autunno e sarà disponibile anche per PSVR.

Il sequel di Moss, Moss: Book II è in arrivo in estate

Il sequel del popolare gioco indie VR Moss, che vede protagonista un simpatico topolino, è in arrivo per Meta Quest 2 durante l’estate. Questo gioco è già disponibile per PSVR e fortunatamente i possessori di Quest non dovranno attendere molto prima di vederlo anche sui loro dispositivi.