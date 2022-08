Sony ha da poco confermato tramite i suoi canali social che il visore per la realtà virtuale Playstation VR2 arriverà sugli scaffali all’inizio del 2023, quindi salterà l’appuntamento con le festività natalizie.

Il colosso dell’elettronica giapponese ha mostrato per la prima volta la nuova versione del visore AR a febbraio tramite il suo blog ufficiale, rivelando un design in linea con il look della console Playstation 5 e i suoi accessori.

Sony Playstation VR2 arriverà sul mercato all’inizio del 2023

Quasi sei anni dopo il lancio del primo modello avvenuto nel 2016, ieri Sony ha annunciato che la prossima iterazione del suo visore per la realtà virtuale arriverà sul mercato all’inizio del 2023.

I primi dettagli del comparto tecnico del nuovo visore PS VR 2 sono stati svelati da Sony lo scorso gennaio e includono una grafica 4K HDR e con un campo visivo di 110 gradi.

Il display OLED può contare su di una risoluzione di 2000 x 2040 per occhio con un refresh rate di 90/120 Hz e per massimizzare la sensazione di immersione viene applicata la tecnologia PS VR Sense che combina il rilevamento dello sguardo, il feedback del visore, l’audio 3D e il controller PS VR 2 Sense per massimizzare l’esperienza sensoriale.

Sony ha già confermato che ci saranno oltre 20 giochi disponibili al lancio di PlayStation VR2, tra i quali spicca Call of the Mountain, lo spin-off dell’avventura Horizon. Il mese scorso Sony ha parlato di PlayStation VR2 svelando vari dettagli sulle sue funzioni.

