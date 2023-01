Sono passati soltanto pochi mesi da quando Apple ha rinnovato il suo MacBook Air aggiornandone sia il design che la scheda tecnica con l’adozione del chip Apple Silicon M2 (la nostra recensione è disponibile a questo link), ma il produttore californiano starebbe già pensando alla prossima evoluzione del suo popolarissimo notebook: stando alle ultime indiscrezioni, già nella seconda metà del 2023 potrebbe vedere la luce un nuovo MacBook Air con chip a 3 nm.

A riferirlo è la testata taiwanese DigiTimes in un nuovo report in cui si fa riferimento a questo fantomatico nuovo chip, che andrebbe verosimilmente identificato con il futuro Silicon M3 e che sarebbe foriero di un salto di qualità notevole sia in termini di potenza che di efficienza rispetto agli attuali chip Apple Silicon a 5 nm. Il report in discorso menziona fonti industriali, riferendo di un focus attualmente rivolto soprattutto al più economico tra i MacBook, che potrebbe subentrare al modello attuale già tra pochi mesi. Allo stato attuale, le informazioni restano ancora molto fumose, visto che non si parla oltre di questo nuovo computer, né si segnala una probabile finestra temporale per il lancio.

Rimanendo in argomento, è bene ricordare come verso la fine del mese di dicembre dello scorso anno si fosse parlato dell’inizio della produzione dei chip a 3 nm da parte di TSMC, a cui Apple ha scelto ancora una volta di affidarsi. Alla luce di quanto emerso, il prossimo MacBook Air con chip M3 potrebbe essere uno dei primi dispositivi Apple a sfruttare il processo produttivo a 3 nm, accanto ai già chiacchierati iPhone 15 Pro con chip A17 Bionic.

Le nuove indiscrezioni fanno il paio con quelle riportate dal solito Ming-Chi Kuo nei giorni scorsi: a detta di Kuo, i MacBook Pro da 14 e 16 pollici compiranno al loro volta il salto ai 3 nm coi chip M3 Pro e M3 Max nel 2024. Una voce che è perfettamente verosimile, visto il modus operandi di Apple con le serie Silicon M1 e M2 e il rinnovamento recente dei MacBook Pro.

Tornando alle voci su MacBook Air, non si può non ricordare quelle su un presunto nuovo modello da 15 pollici che dovrebbe arrivare già nella prima metà di quest’anno.

Insomma, dopo i lanci dei giorni scorsi che hanno toccato sia il ramo notebook — ma di fascia “Pro” — che quello desktop, si inizia già a parlare con una certa insistenza del futuro, pur rimanendo opportuno prendere tali voci con la dovuta cautela.

