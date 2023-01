L’analista Jeff Pu di Haitong Intl Tech Research suggerisce che sono previsti importanti aggiornamenti per tutti i modelli della futura gamma iPhone 15, in particolare per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Ci si aspetta che i modelli Pro presentino un telaio in titanio e pulsanti volume e accensione a stato solido con feedback tattile da due Taptic Engine extra, inoltre prevede che i modelli Pro saranno dotati di 8 GB di RAM.

Tutte e tre queste presunte funzionalità sono già state suggerite per i modelli di iPhone 15 Pro da altre fonti come l’informatore ShrimpApplePro e l’analista Ming-Chi Kuo.

Pu ha affermato che i modelli di iPhone 15 Pro saranno alimentati da un chip A17 Bionic prodotto da TSMC con tecnologia a 3 nm, inoltre si aspetta che iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno dotati del chip A16 Bionic e 6 GB di RAM e che tutti e quattro i modelli includeranno una porta USB-C e il modem Snapdragon X70 di Qualcomm.

iPhone 15 e 15 Plus con la fotocamera posteriore da 48 MP dei modelli Pro

Come ampiamente vociferato, Pu si aspetta che il teleobiettivo dell’iPhone 15 Pro Max sarà dotato della tecnologia periscopio per offrire un maggiore zoom ottico.

Per quanto riguarda iPhone 15 e iPhone 15 Plus, Pu prevede un obiettivo da 48 megapixel per la fotocamera posteriore, come su iPhone 14 Pro visibile nell’immagine di copertina, tuttavia i modelli di iPhone 15 di fascia media non avrebbero ancora un teleobiettivo per lo zoom ottico o uno scanner LiDAR.

Pu ritiene che lo slancio dei prodotti Apple si sia indebolito e prevede che le spedizioni di iPhone, Mac, Apple Watch e AirPods diminuiranno su base annua nel 2023. L’analista afferma inoltre che Apple prevede di lanciare la serie iPhone 15 il 23 settembre.

