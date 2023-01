Secondo le ultime informazioni sembra che Apple si stia concentrando su un nuovo MacBook Air con display più grande piuttosto che su un MacBook con schermo da 12 pollici.

Secondo l’analista Mark Gurman di Bloomberg, Apple prevede di rilasciare un MacBook Air con display da 15 pollici nel 2023, mentre un MacBook da 12 pollici con chip Apple non dovrebbe più essere lanciato quest’anno.

Gurman non ha condiviso ulteriori dettagli sul presunto MacBook Air, tuttavia l’analista esperto in materia di display Ross Young aveva in precedenza affermato che i fornitori di Apple avrebbero iniziato la produzione di pannelli da 15,5 pollici per il nuovo MacBook Air nel primo trimestre del 2023, portandolo a supporre che il notebook sarebbe stato rilasciato già questa primavera.

Dato che il MacBook Air è stato riprogettato nel 2022, è probabile che il modello da 15 pollici riprenderà il design dell’ultimo modello da 13 pollici e che sarà disponibile con chip M2 e M2 Pro.

Per quanto riguarda il MacBook da 12 pollici, Gurman in precedenza aveva affermato che Apple stava considerando di lanciarlo alla fine del 2023 o all’inizio del 2024, ma oggi ha affermato questo notebook non è più una priorità per il colosso di Cupertino.

Il precedente MacBook da 12 pollici era vincolato termicamente a causa dell’utilizzo di processori Intel, ma dal momento che il chipset Apple fornisce prestazioni superiori per watt, l’azienda potrebbe reintrodurre un nuovo MacBook ultrasottile e senza ventole.

