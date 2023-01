Le ultime ore ci hanno portato un diluvio di indiscrezioni sul futuro prossimo e meno prossimo di Apple e stavolta si parla di Apple Watch: stando alle ultime voci circolate, per gli smartwatch di Cupertino è in preparazione il passaggio alla tecnologia micro-LED per i display e ci sarebbe già una finestra temporale da tenere d’occhio.

In data odierna, vi abbiamo raccontato di come il produttore californiano stia dirottando risorse da iOS 17 a xrOS, del percorso che lo porterà a dipendere sempre di meno da Qualcomm e della tanto attesa integrazione della tecnologia Face ID sotto allo schermo dei futuri iPhone. In questa sede non tocchiamo nessuno di questi temi, ma parliamo dei display dei tanto amati Apple Watch.

Apple Watch con display micro-LED: ecco quando (rumor)

Allo stato attuale, il colosso della mela morsicata fa uso di schermi OLED sugli Apple Watch, tuttavia a detta di una fonte molto accreditata starebbe lavorando al prossimo salto generazionale. Mentre in altri segmenti della line-up — i.e. iPad — si attende con trepidazione il passaggio agli OLED, gli smartwatch della mela dovrebbero passare molto presto alla tecnologia micro-LED.

A riportarlo è il solitamente attendibile Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC): a suo dire, il passaggio in discorso dovrebbe avvenire già a partire dalla generazione 2025 di Apple Watch; insomma, non quest’anno né il prossimo, ma il cammino potrebbe essere già tracciato, quanto meno nelle intenzioni di Apple.

Questo nuovo report si mette in scia del precedente dell’analista Jeff Pu, secondo il quale Apple avrebbe in programma una crescita del display di Apple Watch Ultra e il passaggio al micro-LED già a partire dal prossimo anno.

Young, dunque, segnala una timeline più cauta, sottolineando come la produzione dei pannelli prenderà il via nel 2024 e parlando di un arrivo sui primi prodotti destinati al mercato nella primavera del 2025.

La versione più credibile [n.d.r.]

L’interesse di Apple per la tecnologia micro-LED non è esattamente cosa nuova: se ne parla ormai da diversi anni, tanto che i primi report su questo tema risalgono al 2019. Detto che i vantaggi di questa tecnologia rispetto alla già ottima OLED sono diversi — dai livelli di luminosità più elevati alla maggiore efficienza, passando per la minore suscettibilità a problemi di burn-in —, è verosimile che sarà proprio la gamma Apple Watch a fare da apripista: già in passato, proprio con l’OLED, il produttore ha fatto leva sulla popolarità dei propri smartwatch e sul vantaggio di lavorare con display piccoli per familiarizzare con una tecnologia nuova.

