Apple sembra voler puntare molto sui dispositivi indossabili. Dopo l’introduzione di Apple Watch Ultra nei mesi scorsi, si ipotizza l’arrivo sul mercato di un Apple Watch di fascia alta con un display più grande. In più, sarebbe prevista anche una versione più accessibile delle AirPods, andando così a coprire la fascia economica della line-up al momento scoperta.

Cosa sappiamo di Apple Watch con display micro-LED

In una nota di ricerca per la società di investimenti di Hong Kong Haitong International Securities, l’analista tecnologico Jeff Pu, oltre a delineare le sue aspettative per la linea di iPhone 15, ha ipotizzato l’arrivo di due prodotti Apple di spicco nel corso del 2024, tra cui il primo Apple Watch con display a micro-LED da 2,1 pollici, che consentirebbe di aumentare la luminosità rispetto agli attuali modelli di Apple Watch con display OLED e garantirebbe una maggiore precisione del colore.

Questa nuova versione sarebbe presumibilmente un aggiornamento dell’Apple Watch Ultra, lanciato lo scorso settembre e dotato di un display da 1,92 pollici. Come di consueto per la versione Ultra, oltre a uno schermo più grande potrebbe contare su una batteria più capiente dei modelli base di Apple Watch. Queste due caratteristiche accontenterebbero anche tutti coloro che, pur non essendo interessati alle funzioni relative a sport estremi, hanno la necessità di una maggiore dimensione del display e di una migliore autonomia.

Le AirPods economiche per sbaragliare la concorrenza

È stato ipotizzato anche un nuovo modello di AirPods dal prezzo accessibile soprannominato “AirPods Lite“, anche se è poco probabile l’utilizzo di questo nome. A quanto pare queste nuove cuffie verrebbero vendute a un prezzo più basso in modo da competere con le cuffie wireless di altre aziende, andando a collocarsi sotto le AirPods di seconda generazione da 159 euro, acquistabili in sconto su MediaWorld.

Va detto che Jeff Pu ha un curriculum altalenante per quanto riguarda la previsione dei piani futuri di Apple. Questi dettagli su AirPods e su Apple Watch non sono stati precedentemente oggetto di indiscrezioni, quindi sono da considerarsi come informazioni tutt’altro che certe. Anche nel caso in cui i piani di Apple per il 2024 siano realmente questi, potrebbero subire dei cambiamenti nel corso del tempo per far fronte a esigenze diverse.

Non ci resta che attendere ulteriori indiscrezioni per capire se i due prodotti siano effettivamente nella roadmap dell’azienda.

In copertina Apple Watch Ultra e AirPods Pro di 2ª generazione