Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Corea l’iPhone 16 Pro introdurrà la tecnologia Face ID sotto lo schermo, tuttavia alcuni ritagli del display saranno ancora presenti.

Secondo The Elec, Apple sposterà i componenti richiesti per l’autenticazione ‌Face ID‌ direttamente sotto il display dell’‌iPhone‌ che rilascerà nel 2024 per fornire un’area di visualizzazione più utilizzabile.

Il rapporto spiega che quando non è in uso, la fotocamera TrueDepth per ‌Face ID‌ non sarà visibile sotto lo schermo, che apparirà perfettamente contigua con l’area circostante.

Apple introdurrebbe Face ID sotto il display con iPhone 16 Pro, ma ci sarebbero ancora ritagli nel display

Stando a quanto riferito su iPhone 16 Pro sarà ancora presente il foro nel display per alloggiare la fotocamera frontale, ma il senso di immersione verrà migliorato, inoltre i ritagli del display rimarranno gli stessi dall’iPhone 14 Pro all’iPhone 15 Pro, in quanto la tecnologia under-display di Apple non è ancora pronta per il debutto.

Il rapporto ha inoltre confermato le precedenti voci di corridoio secondo cui tutti e quattro i modelli della gamma ‌iPhone 15‌ offriranno la Dynamic Island, non solo i modelli Pro come per la gamma ‌iPhone 14.

Secondo The Elec una volta che Apple avrà implementato la tecnologia ‌Face ID‌ sotto il display, adotterà una fotocamera sotto il pannello (UPC), eliminando tutti i ritagli del display attualmente presenti su ‌iPhone.

I modelli Pro saranno i primi a presentare nuove innovazioni di questo tipo, come visto per la prima volta l’anno scorso con la Dynamic Island su ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max, e l’iPhone dovrebbe offrire un’area di visualizzazione totalmente utilizzabile intorno al 2027.

